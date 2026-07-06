Marina Ibiza renueva la certificación Blue Star Marina con la máxima distinción de 5 estrellas

Marina Ibiza ha renovado la certificación internacional Blue Star Marina con la máxima distinción de 5 estrellas, un reconocimiento otorgado por el International Marine Certification Institute (IMCI) en colaboración con el ADAC que distingue a las instalaciones náuticas que cumplen los más altos estándares de calidad, gestión y servicio.

La renovación llega tras superar con éxito una nueva auditoría independiente, en la que se evalúan aspectos como la atención al cliente, la calidad de las instalaciones, la seguridad, la accesibilidad, la gestión ambiental y el mantenimiento de la marina. Este proceso garantiza el cumplimiento continuado de los exigentes criterios establecidos por el programa Blue Star Marina.

«Renovar esta certificación supone volver a demostrar nuestro compromiso diario con la excelencia. Detrás de este reconocimiento hay un equipo que trabaja cada día para ofrecer el mejor servicio posible, manteniendo al mismo tiempo los más altos estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad», destaca Dani Marí, gerente de Marina Ibiza.

La certificación Blue Star Marina reconoce a aquellas marinas que ofrecen una experiencia integral de primer nivel, valorando no solo la calidad de sus infraestructuras y servicios, sino también la profesionalidad de sus equipos, la gestión responsable de las instalaciones y su apuesta por la mejora continua.

Con esta renovación, Marina Ibiza continúa formando parte de la red europea de marinas recomendadas por el ADAC, una de las principales organizaciones de movilidad y turismo de Europa, lo que refuerza su posicionamiento como uno de los destinos náuticos de referencia del Mediterráneo.

Certificaciones de calidad

La renovación de Blue Star Marina se suma a otros reconocimientos que avalan el modelo de gestión de Marina Ibiza, entre ellos las certificaciones ISO 9001, ISO 14001 e ISO 45001, el registro europeo EMAS, la Bandera Azul o la inscripción en el Registro de Huella de Carbono. Todos ellos reflejan una apuesta sostenida por la calidad, la sostenibilidad y la mejora continua en todos los ámbitos de la marina.

Este compromiso se traduce también en acciones concretas destinadas a la protección del entorno, como el desarrollo del proyecto La Pradera de Posidonia, la incorporación de puntos de recarga eléctricos y diferentes iniciativas de sensibilización ambiental y conservación de la biodiversidad marina.

La renovación de esta certificación internacional reafirma la voluntad de Marina Ibiza de seguir evolucionando y ofreciendo un servicio excelente, combinando innovación, sostenibilidad y una atención personalizada para responder a las necesidades de los navegantes de hoy y del futuro. Un modelo de gestión que la consolida como una de las marinas más reconocidas y valoradas del Mediterráneo.