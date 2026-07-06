El aumento en Ibiza y Formentera del número de procedimientos judiciales relacionados con lanzamientos, esto es, el acto material del desalojo de un inmueble acordado por un juez. Según los datos oficiales, durante el primer semestre de este año se han superado los 400 desahucios o desalojos ejecutados, cuando durante todo el año pasado la cifra fue de 673.

Llama la atención

Que la presidenta del Govern, la popular Marga Prohens, advierta de que el «crecimiento poblacional es inasumible» porque afecta a servicios y recursos básicos como la sanidad. la educación, el agua o el transporte. Además, alerta de que este fenómeno «desdibuja la fisonomía de nuestros pueblos y barrios». Prohens defiende además la prioridad para los residentes en el acceso a la vivienda y los servicios públicos.

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La «preocupación grave» que muestra Soledad Manzano, presidenta de la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif), por la deriva del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Área de Salud de Ibiza y Formentera. Con seis de sus catorce psiquiatras de baja (llegaron a ser siete), esta unidad ha tenido que ser reestructurada por la gerencia de la sanidad pública pitiusa.