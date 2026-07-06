Julio Bauzá y Julián Molina unen sus miradas en 'Pedra, paper o... fusta', donde "la realidad nunca depende de un único punto de vista"

El Far de ses Coves Blanques acoge del 9 al 31 de julio la exposición de pintura y escultura ‘Pedra, paper o... fusta’, una propuesta que reúne la obra de Julio Bauzá (Montevideo, 1936), afincado en la isla desde 1977, y Julián Molina (Ibiza, 1970) en "un diálogo entre dos generaciones, dos materiales y dos formas de entender la escultura", según un comunicado del Ayuntamiento de Sant Antoni.

La muestra forma parte de la programación cultural de la concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Sant Antoni y se inaugura este jueves a las 19.30 horas, con una actuación de Rosa Cardona, que interpretará diversas piezas con el violonchelo.

El título hace referencia a los materiales con los que trabaja cada artista: la piedra y el papel en el caso de Bauzá, y la madera en el de Molina. También alude al conocido juego ‘piedra, papel o tijera’, que se plantea como una "metáfora del intercambio creativo que propone la exposición". El espacio del faro, con salas abiertas y otras más íntimas, favorece, según la organización, "un recorrido que invita al visitante a descubrir diferentes perspectivas y a experimentar cómo el movimiento transforma la percepción de las obras".

Edades y trayectorias diferentes, misma inquietud: "Cuestionar la mirada del espectador"

Aunque sus trayectorias son muy distintas, ambos artistas comparten una misma inquietud: "Cuestionar la mirada del espectador". Sus esculturas parten de formas geométricas esenciales para construir juegos visuales, equilibrios y composiciones que "invitan a descubrir nuevas lecturas de una realidad cambiante", según la presentación de la muestra.

La exposición coincide además con el 90 aniversario de Julio Bauzá, a quien el comunicado define como "una figura imprescindible del arte contemporáneo en Ibiza". Arquitecto de formación, escultor, pintor, ceramista y arqueólogo, Bauzá ha desarrollado una extensa trayectoria internacional en la que la geometría y el serialismo se han convertido en el eje de una obra que la organización describe como de “gran coherencia y actualidad”.

Por su parte, Julián Molina presenta una nueva etapa de su producción escultórica, con piezas de mayor formato en las que "continúa explorando las posibilidades expresivas de la madera". Sus obras "desafían la gravedad y la lógica" aparente mediante juegos ópticos y estructuras de gran precisión, convirtiendo cada escultura, según la organización, en "una invitación a mirar más allá de la primera impresión".

‘Pedra, paper o... fusta’ propone, según sus organizadores, un encuentro entre dos artistas que, desde materiales distintos, comparten una misma voluntad: “despertar la curiosidad del espectador y demostrar que la realidad nunca depende de un único punto de vista”.

Cartel de la exposición / Ayuntamiento de Sant Antoni

La exposición podrá visitarse del 9 al 31 de julio, de martes a viernes, de 18 a 21 horas, y los sábados, de 10 a 14 horas y de 18 a 21 horas, en el Far de ses Coves Blanques de Sant Antoni. Domingos, lunes y festivos permanecerá cerrada.