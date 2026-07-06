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Pateras
Interceptadas 15 personas migrantes arribadas en una patera a Formentera
El balance anual de migrantes en las Pitiusas se eleva a 1.337 personas tras este operativo
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La Guardia Civil ha interceptado a 15 personas de origen magrebí a las 8 horas de este lunes tras su llegada a la costa de Formentera. La actuación ha tenido lugar en la zona de s'Estufador, donde los agentes localizaron al grupo en la línea de costa.
Por el momento, no ha trascendido más información sobre el estado de las personas rescatadas ni si entre los integrantes viajaban menores o mujeres. En el operativo han participado efectivos del Puesto de la Guardia Civil de Formentera y de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la Comandancia (Usecic).
Recuento anual
Con esta nueva actuación, el balance anual asciende ya a 1.194 migrantes en Formentera y 147 en Ibiza, lo que eleva el total de las Pitiusas a 1.337 personas.
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