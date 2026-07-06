IGY Ibiza Marina estrena una nueva zona comercial con la transformación del edificio del Martillo

IGY Ibiza Marina, gestionada por Ocean Capital Partners (OCP), Grupo Empresas Matutes e Island Global Yachting (IGY), ha finalizado las obras de remodelación del emblemático edificio del Martillo, situado en el puerto de Ibiza. Según ha informado la compañía, esta actuación constituye uno de los principales hitos de la temporada y convierte el inmueble en un nuevo espacio comercial y de servicios integrado en la marina.

El proyecto incorpora cuatro locales comerciales de nueva creación, amplias fachadas acristaladas y vistas a la dársena. De acuerdo con IGY Ibiza Marina, esta intervención forma parte de un plan de mejora integral que busca elevar la calidad de las instalaciones, reforzar la conexión con la ciudad y ofrecer un entorno más atractivo para propietarios, capitanes, tripulaciones, visitantes y residentes.

La empresa señala que los nuevos espacios permitirán ampliar la oferta comercial en uno de los enclaves más representativos del puerto y contribuirán a dinamizar la actividad económica, comercial y social de la zona.

"Queremos que IGY Ibiza Marina sea mucho más que una marina para grandes esloras: aspiramos a que sea un espacio vivo, conectado con la ciudad y capaz de aportar valor a Ibiza durante toda la temporada. La remodelación del edificio del Martillo es un paso muy importante en esa dirección, porque incorpora nuevos servicios, mejora la experiencia de quienes nos visitan y refuerza el atractivo del puerto", afirma Sasha Romashova, Corporate Commercial Manager de Ocean Capital Partners.

Edificio Martillo en Igy Marina Ibiza / Igy Marina Ibiza

Infraestructuras eléctricas de alta capacidad

Además de esta actuación, IGY Ibiza Marina ha puesto en funcionamiento una nueva conexión eléctrica de alta capacidad. Según explica la compañía, esta infraestructura responde al aumento de la demanda energética de los superyates de última generación y permite que las embarcaciones se conecten a la red eléctrica durante su estancia en puerto, con el objetivo de reducir el uso de generadores y disminuir el impacto acústico y ambiental de la actividad portuaria.

La compañía considera que esta inversión refuerza su compromiso con la excelencia operativa, la sostenibilidad y la mejora continua. En este sentido, recuerda que la marina cuenta con las certificaciones internacionales ISO 9001, sobre gestión de la calidad; ISO 14001, relativa a la gestión ambiental; e ISO 50001, centrada en la gestión de la energía.

IGY Ibiza Marina también destaca el papel de sus instalaciones como escenario de eventos durante la temporada. Entre las citas acogidas figuran la Pasarela Adlib Ibiza y el Portside Festival, organizado junto a Chinois Ibiza, que reunió a miles de asistentes y contó con actuaciones de artistas internacionales como Luciano, Bedouin y Bruz, según la empresa.

La compañía asegura que la elevada ocupación registrada esta temporada, junto con la incorporación de nuevos espacios comerciales, la mejora de las infraestructuras, las certificaciones internacionales y la programación de eventos, consolidan el posicionamiento de IGY Ibiza Marina como uno de los principales destinos de superyates del Mediterráneo y como un activo estratégico para la actividad económica, turística y social del puerto de Ibiza.