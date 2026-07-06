Aparcar en Ibiza: 33 plazas nuevas en el aparcamiento disuasorio de sa Llavanera

El Ayuntamiento de Ibiza ha iniciado este lunes las obras de acondicionamiento del aparcamiento de sa Llavanera, donde se ordenarán 33 plazas, dentro del Plan de mejora y adecuación de aparcamientos disuasorios financiado con el Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear.

El Consistorio continúa avanzando en la ejecución de este plan, que también incluye el aparcamiento de Cas Dominguets-sa Joveria, cuyas obras se encuentran ya al 95% de ejecución. Este espacio, el de mayor dimensión del proyecto, contará con unas 940 plazas de aparcamiento una vez finalizados los trabajos.

Ubicación del aparcamiento disuasorio de sa Llavanera. / Ayuntamiento de Ibiza

La inversión total del proyecto asciende a 1.001.272 euros y permitirá ordenar cerca de 1.600 plazas de estacionamiento repartidas en diez aparcamientos del municipio, además de crear unas 300 plazas nuevas.

Por "una ciudad más accesible, más ordenada y más sostenible"

"Se trata de la primera vez que se ejecuta un plan de ordenación de aparcamientos disuasorios en el municipio, lo que supone una actuación clave para mejorar la movilidad urbana, ordenar espacios que hasta ahora estaban degradados o infrautilizados y facilitar que los vehículos estacionen en zonas habilitadas, reduciendo así la presión de aparcamiento en las calles de la ciudad", ha manifestado el alcalde de Ibiza, Rafael Triguero.

Por su parte, la concejala de Obras y Vías Públicas, Blanca Hernández, ha señalado que el inicio de las obras en sa Llavanera y el avance de los trabajos en Cas Dominguets-sa Joveria demuestran, según ha remarcado, que el proyecto continúa cumpliendo el calendario previsto. "Estas actuaciones contribuyen a hacer una ciudad más accesible, más ordenada y más sostenible, mejorando tanto la movilidad como la calidad de los espacios urbanos", ha afirmado Hernández.

El proyecto contempla la remodelación de los aparcamientos de Mare Nostrum, con 226 plazas; calle d'en Bossa, con 54 plazas; calle Sa Punta, con 100 plazas; avenida Sant Jordi, con 48 plazas; calle Font i Quer, con 35 plazas; solar de la Asociación de Vecinos de Sant Pau, con 22 plazas; calle sa Llavanera, con 33 plazas; avenida Vuit d’Agost, con 103 plazas; calle es Raspallar, con 37 plazas, y Cas Dominguets-sa Joveria, con 940 plazas.