Bienestar Social
Ibiza se moja por las personas que conviven con esclerosis múltiple
El evento deportivo Beach Polo Sant Josep colabora un año más con la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera
Ibiza se ha sumado este domingo a la campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple, una iniciativa que busca dar visibilidad a esta enfermedad neurodegenerativa y reclamar más recursos para la atención, la rehabilitación y la investigación. Según ha informado la Asociación de Esclerosis Múltiple de Ibiza y Formentera (Aemif), la playa de Port des Torrent ha acogido el acto en la isla gracias a la colaboración de la organización del Beach Polo Sant Josep.
Antes de la final del torneo, los jugadores han accedido al campo de juego y han lanzado de forma conjunta el mensaje 'Mójate por la Esclerosis Múltiple'. Al acto también han asistido la concejala de Acción Social de Sant Josep, Marilina Serra, y el concejal de Deportes, Xicu Ribas, quienes han respaldado la iniciativa.
Aemif ha recordado que el Beach Polo Sant Josep colabora desde hace años con la entidad mediante la donación de la recaudación de las inscripciones. Esta aportación forma parte del circuito anual de eventos deportivos 'Corre por las enfermedades neurológicas', en el que varios municipios apoyan a la asociación a través de pruebas solidarias.
La entidad ha agradecido expresamente la implicación de la organización del torneo, del Ayuntamiento de Sant Josep y de todos los jugadores que han participado en la campaña.
Más de 58.000 personas conviven con esclerosis múltiple en España
Según los datos facilitados por Aemif, más de 58.000 personas conviven con esclerosis múltiple en España y cada año se diagnostican alrededor de 1.900 nuevos casos. En todo el mundo, la enfermedad afecta a más de 2,9 millones de personas.
La asociación ha señalado que la mayoría de los diagnósticos corresponde a personas de entre 20 y 40 años y que las mujeres representan el 68% de los casos. La esclerosis múltiple recibe el sobrenombre de la enfermedad de las mil caras, por la diversidad de síntomas que puede presentar.
La campaña Mójate por la Esclerosis Múltiple nació en 1994 por iniciativa de la Fundació Esclerosis Múltiple. En la actualidad, Esclerosis Múltiple España coordina esta acción con la participación de 37 entidades miembro distribuidas por todo el país, según ha explicado Aemif.
Aemif atiende a 155 personas
Aemif ha informado de que actualmente atiende a 155 personas y a sus familias desde su Centro de Neurorrehabilitación de Ibiza. La asociación trabaja con personas afectadas por esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica (ELA), párkinson, daño cerebral adquirido y lesión medular.
La entidad también ha indicado que 29 personas permanecen en lista de espera para acceder a tratamientos de logopedia, fisioterapia, neuropsicología o terapia ocupacional.
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