Estas son las diez claves del juicio contra el concejal de Turismo de Sant Antoni

El concejal de Turismo, Desarrollo de la Economía Local, Fomento de la Ocupación y Fiestas de Sant Antoni, Miguel Tur Contreras, declara este martes ante el Juzgado de Instrucción de Ibiza junto a su hermana tras la admisión a trámite de una querella por un presunto delito de alzamiento de bienes. La causa se encuentra en fase de instrucción y la magistrada deberá determinar si existen indicios suficientes para abrir juicio oral o archivar el procedimiento.

Las claves del caso

¿Quién declara?

Miguel Tur Contreras y su hermana han sido citados para declarar ante la magistrada instructora por una querella presentada por un presunto delito de alzamiento de bienes.

¿Qué investiga la jueza?

La investigación se centra en la transmisión a nombre del concejal de un inmueble propiedad de su hermana cuando ésta mantenía pendiente el pago de las costas de un procedimiento judicial con sentencia firme.

¿Cuándo se presentó la querella?

La denuncia fue presentada el 29 de septiembre de 2025 y admitida a trámite el 24 de febrero de 2026, abriéndose diligencias previas para esclarecer los hechos.

¿Qué es el alzamiento de bienes?

El Código Penal castiga a quien oculta o transmite su patrimonio para impedir que los acreedores puedan cobrar sus deudas o ejecutar un embargo. La pena prevista oscila entre uno y cuatro años de prisión, además de multa.

¿Cuál es el origen del conflicto?

El litigio se remonta a un acuerdo firmado en 2002 sobre un derecho de superficie en una finca de Can Bonet. Años después surgieron discrepancias sobre la construcción realizada, lo que dio lugar a varios procedimientos judiciales entre familiares.

¿Qué resoluciones judiciales existen?

En un primer procedimiento, la hermana del edil fue condenada a demoler una vivienda y al pago de las costas, aunque esa sentencia aún no es firme al estar pendiente un recurso de casación. En otro procedimiento distinto, sí existe una sentencia firme que desestimó íntegramente su demanda e impuso el pago de las costas procesales.

¿Por qué se presenta la querella?

El querellante sostiene que, cuando intentó cobrar esas costas mediante el embargo de bienes, descubrió que uno de los inmuebles de la hermana del concejal había sido transmitido a Miguel Tur en diciembre de 2024, un año después de dictarse la sentencia firme.

¿Qué relevancia tiene la declaración de Miguel Tur en otro procedimiento?

La querella cita una comparecencia como testigo en 2021 en la que el edil afirmó conocer la situación familiar al manifestar que "en casa se habla de todo", argumento que el denunciante utiliza para sostener que conocía la situación procesal de su hermana.

¿Qué dice el concejal?

Miguel Tur enmarca el asunto en un conflicto familiar judicializado y asegura afrontar la declaración "con la tranquilidad de haber actuado correctamente y con la confianza de que el procedimiento permita aclarar completamente la situación".

¿En qué punto se encuentra la causa?

El procedimiento continúa en fase de instrucción. Una vez finalizadas las diligencias, la jueza decidirá si archiva la causa o si aprecia indicios suficientes para abrir juicio oral.