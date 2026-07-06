Fondeos
Fondeos ecológicos en el norte de Ibiza: el PSOE de Sant Joan pide que los residentes tengan prioridad
La propuesta socialista busca garantizar que los vecinos de Sant Joan, con vínculos históricos en las calas, sean los principales beneficiarios de los fondeos ecológicos
El Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Sant Joan defenderá en el próximo pleno una propuesta para que los residentes del municipio, en especial los pescadores profesionales, los pescadores recreativos y los propietarios de embarcaciones que desde hace años mantienen sus barcas en las calas del norte, tengan prioridad en la adjudicación de los nuevos fondeos ecológicos previstos en Portinatx, Benirràs, Sant Miquel y otros puntos del litoral norte de la isla.
El portavoz socialista, Pep Torres Peret, considera que la instalación de boyas ecológicas resulta necesaria para proteger la posidonia y garantizar un uso más sostenible del litoral. No obstante, sostiene que este cambio debe situar a los vecinos en el centro de las decisiones. "La protección del medio ambiente es compatible con la defensa de los derechos de nuestros vecinos. No sería aceptable que familias que llevan décadas con sus embarcaciones en estas calas acabaran perdiendo su lugar mientras las boyas las ocupan mayoritariamente embarcaciones de visitantes", afirma Torres.
Fondeos ecológicos
La iniciativa del PSOE solicita que las administraciones competentes establezcan criterios de prioridad para los residentes de Sant Joan de Labritja que acrediten una vinculación histórica con estas zonas de fondeo. Además, reclama una reserva específica de amarres para los pescadores profesionales y para las embarcaciones tradicionales del municipio.
La propuesta también plantea la creación de una mesa de seguimiento entre las administraciones, los pescadores, las asociaciones de vecinos y el Ayuntamiento con el objetivo de garantizar un despliegue de los fondeos ecológicos basado en la transparencia, el consenso y el respeto a los usos tradicionales del mar.
"Los primeros beneficiarios de los nuevos fondeos ecológicos deben ser los residentes. Son las personas que han mantenido viva la cultura marinera de nuestro municipio y que han cuidado este litoral durante generaciones. La sostenibilidad también consiste en preservar esta forma de vida", señala el portavoz socialista.
El Grupo Municipal Socialista considera que esta propuesta permite compatibilizar la conservación de los espacios naturales con la continuidad de las actividades tradicionales y evitar que la regulación ambiental perjudique precisamente a quienes siempre han convivido con el mar.
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