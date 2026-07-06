La Escuela de Música de Sant Josep garantiza su oferta educativa en Ibiza con una licitación de más de un millón de euros

El Ayuntamiento de Sant Josep ha sacado a licitación el servicio de docencia de las especialidades de la Escuela Municipal de Música Can Blau por un valor estimado de 1.007.085 euros durante toda su vigencia, con el objetivo de garantizar la continuidad y la calidad de la oferta formativa del centro.

El contrato, dividido en quince lotes independientes, permitirá mantener las diferentes especialidades musicales que se imparten actualmente en la escuela con profesorado especializado en las distintas disciplinas. La licitación incluye la docencia de piano, lenguaje musical, saxofón, trompa, oboe, trombón, tuba y bombardino, percusión, violín y viola, violonchelo, canto, así como los diferentes coros de la escuela.

También contempla los programas de música temprana, dirigidos a niños de entre uno y tres años, y los cursos de sensibilización musical e iniciación para niños y niñas de cuatro a siete años.

La enseñanza musical de calidad como objetivo

El Ayuntamiento señala que el objetivo es continuar ofreciendo una enseñanza musical de calidad y dar respuesta a la demanda de las familias y del alumnado que, año tras año, participa en las actividades de Can Blau, un centro que el Consistorio define como "consolidado como referente de la formación musical en el municipio".

Para facilitar la participación de profesionales especializados, el contrato se ha dividido en quince lotes independientes, correspondientes a cada una de las disciplinas docentes. De esta manera, los licitadores podrán presentar sus ofertas en función de su especialización y experiencia.

El Ayuntamiento anima a los profesionales y empresas del sector de la enseñanza musical a participar en esta licitación, que, según sostiene el Consistorio, permitirá continuar reforzando "un servicio público esencial para la promoción de la cultura, la creatividad y la formación artística en el municipio".

Las personas y empresas interesadas pueden consultar toda la documentación, los requisitos de participación, los criterios de adjudicación y los plazos de presentación de ofertas en el portal de contratación cública del Ayuntamiento de Sant Josep.