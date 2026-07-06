Cae un nuevo alquiler turístico ilegal en los controles especiales de la Policía Local de Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha reforzado los controles durante el cuarto turno con el objetivo de intensificar la vigilancia, garantizar el cumplimiento de las ordenanzas municipales y reforzar la seguridad ciudadana durante los primeros días de julio. Como resultado de este dispositivo, los agentes han tramitado una denuncia por alquiler turístico ilegal tras una inspección que confirmó una infracción.

La actuación forma parte de la campaña de control que desarrolla la Policía Local de Ibiza para detectar viviendas comercializadas al margen de la normativa vigente. El Ayuntamiento de Ibiza recuerda que la colaboración ciudadana resulta fundamental para detectar posibles infracciones. Además, anima a los vecinos y vecinas a utilizar la aplicación Línea Verde para comunicar posibles casos de alquiler turístico ilegal.

En materia de cumplimiento de las ordenanzas municipales, los agentes han interpuesto once denuncias por consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública durante el fin de semana. Además, han levantado tres actas por tenencia de sustancias estupefacientes, de acuerdo con la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En el ámbito de la seguridad vial, los controles sobre los vehículos de movilidad personal (VMP) han dado lugar a cinco denuncias: cuatro por circular por la acera y una por transportar a dos personas en un mismo patinete, una práctica prohibida por la normativa vigente.

El dispositivo del cuarto turno también ha permitido detectar otras infracciones de tráfico. La Policía Local ha denunciado al conductor de una motocicleta por circular sin el casco obligatorio, además de formular una denuncia por circular con más ocupantes de los autorizados en un vehículo. Asimismo, los agentes han retirado con grúa un vehículo que permanecía estacionado en una intersección y han tramitado la correspondiente denuncia.

Por último, las actuaciones administrativas realizadas durante este servicio han permitido recaudar 200 euros mediante el pago con tarjeta bancaria.