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Cae en Ibiza con cocaína escondida bajo el chasis del coche

La Policía Nacional localizó cocaína oculta bajo el chasis de un vehículo y detuvo a su conductor en Ibiza durante un control preventivo

Drogas y dinero incautado en Ibiza.

Drogas y dinero incautado en Ibiza. / CNP

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Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a un varón como presunto autor de un delito de tráfico de drogas tras localizar cocaína oculta en un compartimento bajo el chasis de su vehículo. La intervención se produjo durante el fin de semana, en el marco de un servicio de vigilancia preventiva realizado por agentes del Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) de la Comisaría Local de Ibiza.

Según informa la Policía Nacional, durante el operativo los agentes detectaron un vehículo cuyos movimientos les resultaron sospechosos, por lo que procedieron a realizar una inspección e identificar a su conductor.

En el transcurso del registro, los policías localizaron una caja de plástico fijada mediante “un potente imán” a la parte inferior del chasis del vehículo. En el interior de ese compartimento oculto encontraron tres envoltorios que contenían cocaína.

Posteriormente, durante el registro de las pertenencias del presunto autor, los agentes intervinieron unos 2.650 euros en efectivo, repartidos en varios billetes, tres teléfonos móviles y otros efectos considerados de interés para la investigación.

Nueva bolsa de cocaína detectada en la comisaría

Además, ya en dependencias policiales, los agentes localizaron una nueva bolsa con cocaína entre las pertenencias del detenido.

La Policía Nacional señala que los indicios observados por los agentes, entre ellos “la ocultación de la sustancia”, “su presentación fraccionada” y “la cantidad de dinero intervenida”, motivaron la detención del individuo como presunto autor de un delito contra la salud pública.

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Tanto las sustancias intervenidas como el resto de efectos incautados han quedado a disposición judicial, mientras continúan las investigaciones para esclarecer completamente los hechos.

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