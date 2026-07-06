Un aviso por música destapa un posible alquiler ilegal de 27.500 euros al mes en Ibiza

La Policía Local de Ibiza ha detectado este fin de semana un posible caso de alquiler turístico ilegal en una vivienda del municipio por un importe de 27.500 euros mensuales. La actuación se enmarca en el dispositivo especial de refuerzo que el cuerpo está desarrollando durante la temporada estival para intensificar el control de la oferta turística ilegal y garantizar el cumplimiento de la normativa.

Según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, la intervención se inició a raíz de un aviso por molestias ocasionadas por música en una vivienda. Al llegar al lugar, los agentes comprobaron que había varias personas en el interior e iniciaron las correspondientes tareas de inspección. Durante la intervención, los ocupantes explicaron a los agentes que se encontraban de vacaciones y que habían alquilado la vivienda por un periodo de un mes. A requerimiento de la Policía Local, presentaron el contrato de arrendamiento y la documentación acreditativa del pago.

Ese pago, según la documentación aportada, se había realizado mediante cuatro transferencias bancarias que sumaban un importe total de 27.500 euros.

Tras verificar la documentación, la Policía Local de Ibiza levantó la correspondiente acta de inspección, que será remitida al Consell de Ibiza, administración competente en materia de ordenación turística. Será esta institución la que determine si la actividad desarrollada se ajusta a la normativa vigente y, en su caso, si procede iniciar el correspondiente expediente administrativo.

El Ayuntamiento señala que esta actuación forma parte de la campaña de inspecciones impulsada por la Policía Local de Ibiza para detectar posibles viviendas comercializadas al margen de la legislación turística.

Multas de hasta 400.000 euros

El Consistorio recuerda además que la Ley 8/2012 “no permite el alquiler turístico en edificios residenciales plurifamiliares en la isla de Ibiza” y advierte de que las sanciones por este tipo de infracciones pueden ascender a 400.000 euros en los casos muy graves, cuando exista reincidencia, o hasta 40.000 euros en los casos graves.

Asimismo, pueden imponerse sanciones urbanísticas equivalentes al 75% del valor total de la edificación si se acredita un cambio de uso residencial a turístico sin disponer del título habilitante necesario. El Ayuntamiento recuerda que esta conducta constituye una infracción grave según la Ley 12/2017, de 29 de diciembre, de Urbanismo de las Illes Balears.

La Policía Local de Ibiza mantiene durante la temporada estival el dispositivo de control de la oferta turística ilegal, en un contexto de especial presión sobre el mercado residencial y de incremento de la actividad turística en el municipio.