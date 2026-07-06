Tráfico
Atención si vas hacia Sant Joan, Santa Eulària o Ibiza: cortes y desvíos por obras en el cruce de los Cazadores
El Consell recomienda planificar los desplazamientos por posibles retenciones durante el asfaltado de la nueva rotonda
Las obras de construcción de la nueva rotonda en el cruce de los Cazadores provocarán afectaciones puntuales al tráfico entre este martes y este jueves, con modificaciones de la circulación en diferentes tramos de la obra, desvíos señalizados y el corte temporal de la carretera EI-631 entre la glorieta de la ITV y la de los Cazadores durante las jornadas del miércoles 8 y el jueves 9 de julio.
El Consell de Ibiza ha informado de que los trabajos de asfaltado de la nueva infraestructura obligarán a modificar los desvíos de tráfico actuales para poder asfaltar las zonas por las que, en estos momentos, circulan los vehículos durante la jornada de trabajo. La institución insular define la actuación como "clave" para mejorar la seguridad viaria en uno de los puntos negros y con más intensidad de tráfico de la red insular.
Cortes y desvíos
El calendario previsto comenzará este martes con la fase 2, que afectará al tráfico en el cruce entre Santa Eulària e Ibiza, con desvíos señalizados. Estos trabajos también afectarán a la dirección hacia Sant Rafel y Sant Joan, con desviaciones debidamente señalizadas.
El miércoles, en la fase 3.1, se producirá una afectación importante con el corte del tráfico en el tramo de la carretera EI-631 comprendido entre la rotonda de la ITV y el cruce de los Cazadores, con acceso permitido solo a los vecinos. En la intersección se habilitará un desvío que permitirá conectar el sentido Ibiza con Sant Joan. También habrá trabajos que afectarán al tráfico entre Santa Eulària e Ibiza.
Esta afectación se mantendrá el jueves durante la fase 3.2, con desvíos por Can Clavos mediante la conexión entre la carretera de Santa Gertrudis, la EI-400, y la carretera de Ibiza a Sant Joan, la EI-300
Los desvíos y los cambios de circulación estarán debidamente señalizados y se ajustarán a los esquemas de señalización previstos para cada una de las fases de la obra, según ha explicado el Consell de Ibiza.
El Consell de Ibiza recomienda a los conductores que, siempre que sea posible, planifiquen sus desplazamientos con antelación y prevean un margen adicional de tiempo, ya que se pueden producir retenciones puntuales mientras se ejecutan estos trabajos.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis