Atención conductores de Ibiza: cortada una calle del centro de Vila

El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que desde primera hora de este miércoles se cortará el tráfico en la calle Madrid, en el tramo comprendido entre la calle Bisbe Carrasco y la avenida de Isidor Macabich.

Según ha explicado el Consistorio, la restricción permanecerá en vigor desde las 8 horas hasta las 17 horas. Durante ese horario, el Ayuntamiento habilitará un desvío provisional para garantizar la circulación de vehículos.

El Ayuntamiento de Ibiza ha señalado que el corte responde a las obras que se ejecutan en el edificio del Ibavi. El Consistorio ha pedido disculpas por las molestias que pueda ocasionar esta actuación y ha agradecido la comprensión de la ciudadanía.