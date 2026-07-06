Campaña de julio
Movilidad
Atención conductores de Ibiza: cortada una calle del centro de Vila
Se habilitará un desvío provisional para garantizar la circulación durante el corte de tráfico
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Ibiza
El Ayuntamiento de Ibiza ha informado de que desde primera hora de este miércoles se cortará el tráfico en la calle Madrid, en el tramo comprendido entre la calle Bisbe Carrasco y la avenida de Isidor Macabich.
Según ha explicado el Consistorio, la restricción permanecerá en vigor desde las 8 horas hasta las 17 horas. Durante ese horario, el Ayuntamiento habilitará un desvío provisional para garantizar la circulación de vehículos.
El Ayuntamiento de Ibiza ha señalado que el corte responde a las obras que se ejecutan en el edificio del Ibavi. El Consistorio ha pedido disculpas por las molestias que pueda ocasionar esta actuación y ha agradecido la comprensión de la ciudadanía.
- Encuentran en Ibiza el cadáver de un hombre cosido a puñaladas dentro de un coche volcado
- Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
- un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en Sant Antoni
- Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
- Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
- El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
- Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
- Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis