Los arquitectos eligen los mejores proyectos de Ibiza y Formentera entre 2021 y 2025

La sede de la Demarcación de Ibiza y Formentera del Col·legi Oficial d’Arquitectes de les Illes Balears acogerá este miércoles 8 de julio, a las 19 horas, la presentación de la novena edición de los Premis d’Arquitectura d’Eivissa i Formentera 2021-2025, coordinados por Rogelio Martín Marí.

En el acto, el jurado dará a conocer los proyectos seleccionados para esta edición de entre todos los que se inscribieron, y además se inaugurará la exposición de estos proyectos para que los visitantes puedan conocerlos. Según las bases de la edición, son elegibles para participar todos los proyectos realizados en las pitiusas en el periodo de tiempo entre 2021 y 2025, ambos incluidos.

Los premios contarán con tres categorías: una de arquitecturas que comprende edificios de nueva planta, otra de intervención en edificios existentes, es decir, rehabilitaciones y reformas, y la última de espacio público y paisajismo, lo que supone obras en espacios exteriores.

Se dará un premio a la mejor obra de arquitectura entre todas las seleccionadas, además de una mención a la mejor obra de cada una de las categorías. Por otra parte, habrá dos premios especiales: uno a la trayectoria, otorgado por la Junta de Demarcación, y un premio especial del público a la obra que resulte elegida por votación popular entre los visitantes.

Según la Demarcación de Ibiza y Formentera del Coaib, estos premios se dan con la finalidad de "otorgar el debido reconocimiento y difusión a las obras más significativas entre los años 2021 y 2025". Carmen Navas Parejo, presidenta de la demarcación pitiusa antes de que Lluís Oliva i Munar le tomara el relevo en 2025, dijo en la octava edición de los premios que los galardones buscan incentivar el buen hacer profesional y dar prestigio a obras que siguen siendo interesantes por mucho tiempo que pase.

Cartel de la inauguración de los premios / COAIB Eivissa i Formentera

El acto tendrá lugar en la sede de la demarcación, situada en la calle Pere Tur, 3, Can Llaneres, en Dalt Vila. La entrada será gratuita y se ofrecerá cóctel y aperitivo a los asistentes.

Durante la presentación se abrirá el periodo de votación para que los asistentes puedan elegir el ganador del premio especial del público. Podrán votar todos los asistentes a la exposición.