Medio ambiente
El ‘Al Andalus’ inicia la ruta entre Ibiza y Palma, pero sólo con carga convencional
El buque de Baleària ya realiza la ruta entre Ibiza y Mallorca, a la espera de la aprobación del plan piloto para el transporte de residuos
J. M. L. R.
El ‘Al Andalus Express’, el barco de la naviera Baleària que se encargará de trasladar a Mallorca la basura generada en Ibiza para que sea incinerada en la planta de Tirme, inició el viernes la ruta entre ambas islas, aunque, de momento, sólo para transportar carga convencional.
Cuando empiece el plan piloto de envío de residuos, aún pendiente del visto bueno del Consell de Mallorca, este ro-pax compatibilizará el transporte de trailers y contenedores con el de los siete camiones tauliner que, como máximo, portarán los residuos empaquetados a la mayor isla balear durante cinco días a la semana.
Este lunes, el ‘Al Andalus Express’ partió del puerto de Palma a primeras horas de la mañana y amarró en es Botafoc poco antes de las 14 horas llevando en sus bodegas camiones comerciales de transporte.
El Consell de Ibiza sigue a la espera de que Mallorca dé el plácet para empezar a mandar allí los residuos.
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