Sucesos
Alerta en el norte de Ibiza por un incendio forestal confirmado en Sant Llorenç
El Govern balear ha confirmado el fuego a las 20.11 horas y lo ha clasificado con gravedad potencial 1
La conselleria de Agricultura, Pesca y Medio Natural del Govern balear ha informado este lunes por la tarde de la declaración de un incendio forestal en Sant Llorenç de Balàfia, en el municipio de Sant Joan, en Ibiza.
Según la información difundida por el departamento autonómico en la red social X, el fuego ha sido confirmado a las 20.11 horas y presenta gravedad potencial 1.
Por el momento, la conselleria no ha detallado aún la superficie afectada, los medios movilizados ni si las llamas se encuentran próximas a viviendas u otras infraestructuras.
Riesgo de fuego en Baleares
El incendio se produce en una jornada marcada por el riesgo de fuego en las islas. En la infografía difundida esta mañana por la propia conselleria, el Mapa Alerta Foc situaba buena parte de Ibiza y Formentera en Alerta Foc 2, un nivel intermedio de riesgo meteorológico de incendio forestal. Mallorca y Menorca, por su parte, se encuentran en Alerta Foc 4, el nivel máximo.
El Govern recuerda que está prohibido quemar en zona forestal y que la regulación del uso del fuego y la quema de restos vegetales puede consultarse en la web alertafoc.caib.es.
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