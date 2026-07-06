Acusan a Triguero de “irresponsabilidad” ante las altas temperaturas en Ibiza

El PSOE de la ciudad de Ibiza ha acusado al alcalde, Rafa Triguero, de actuar con “irresponsabilidad” ante las altas temperaturas registradas en este inicio de verano y ha denunciado la falta de previsión y de medidas efectivas por parte del equipo de gobierno municipal.

“Está claro que al gobierno de Triguero no le preocupa nada el bienestar de la ciudadanía de Eivissa ante las altas temperaturas del inicio de este verano, ya que no ha habido ninguna previsión ni tampoco ninguna actuación efectiva en nuestra ciudad”, ha señalado la concejala socialista Carmen Boned.

La edil ha hecho estas declaraciones después de que el PSOE haya tenido conocimiento de varios episodios relacionados con la falta de climatización en espacios municipales. Entre ellos, cita la ausencia de aire acondicionado en el Mercat Nou, con las molestias que esta situación genera a clientes y paradistas, así como la falta de climatización en sa Peixateria, que obligó a suspender en el último momento un concierto previsto en este espacio y trasladarlo a la iglesia del Convent, en Dalt Vila.

Boned considera que estos hechos se suman a decisiones anteriores del Ayuntamiento de Eivissa, como la anulación de las fuentes de agua potable instaladas durante la anterior legislatura progresista, o a la respuesta del concejal Manuel Jiménez en un pleno municipal, cuando, durante el debate de una moción socialista para elaborar una lista de refugios climáticos, llegó a afirmar que no era tan urgente y que la gente “puede ir a los bares a tomar un helado o entrar en tiendas con aire acondicionado”.

El PSOE recuerda que aquella moción sobre refugios climáticos fue aprobada con el voto favorable del PP hace un año, pero sostiene que “no hay ningún resultado hoy en día”. Según los socialistas, el equipo de gobierno ha decidido vincular esta iniciativa a un programa más amplio que lleva meses de planificación y que todavía tardará en ponerse en marcha, mientras las temperaturas continúan aumentando año tras año.

Toldo junto al centro de salud

La concejala también reprocha a Triguero que su gobierno tardara más de un año en instalar un toldo para dar sombra en el parque situado junto al Centro de Salud de Eivissa, en la avenida Vuit d’Agost, donde habitualmente realizan gimnasia grupos de personas mayores. Además, señala que desde hace más de un año y medio se ha instado al Ayuntamiento a colocar un toldo en la parada de taxis del acceso al edificio B del hospital de Can Misses, donde personas, principalmente mayores, esperan en verano a pleno sol la llegada de los vehículos, “sin que haya ningún resultado hasta el momento”.

“Cortar las fuentes de agua potable no solo es irresponsable, sino que se acerca mucho a ser una medida tomada por una cuestión de aporofobia”, ha añadido Boned. La edil considera que “no es ni medio normal” que el Mercat Nou esté dos semanas sin aire acondicionado o que se inaugure un espacio en la Marina “que no solo los vecinos y comerciantes no querían, sino que está sin aire acondicionado y obliga a trasladar eventos previstos”.

En este sentido, Boned sostiene que la lista de refugios climáticos “se podría haber hecho hace muchos meses”, ya que, como primera medida, bastaría con publicar las direcciones de los espacios municipales ya existentes que cuentan con climatización, como bibliotecas, piscinas u otros equipamientos públicos.

La concejala socialista también ha criticado que, mientras persisten estas carencias, el Ayuntamiento presente actuaciones que califica de “puro maquillaje”, como "la instalación de unos plásticos para generar sombra en un callejón junto a la plaza de sa Graduada". A su juicio, esta intervención solo busca “hacerse una foto y decir que están haciendo alguna cosa”.

“Estamos ya en pleno verano, con temperaturas cada vez más serias, y Triguero ha perdido tres años y ha ignorado propuestas de la oposición para mejorar la vida de las ciudadanas y ciudadanos de Eivissa, una constante durante todo su mandato”, ha concluido Boned.