La última recogida solidaria por Venezuela en Ibiza

«Ahora tenemos que ver la manera de enviar todo lo que hemos podido recoger». Emanuel Torres, representante de la campaña solidaria por Venezuela, explica desde el Parc de la Pau el próximo paso tras la recogida de insumos médicos, comida no perecedera y productos de primera necesidad que se ha llevado a cabo en este espacio y durante las últimas dos semanas en otros puntos de la isla para asistir a las víctimas de los dos terremotos.

Unos hombres embalan una caja. / Marcelo Sastre

La comunidad venezolana en Ibiza se ha volcado por sus compatriotas, aunque avisan de que la segunda recogida de este domingo es la última. Por el momento: «La convocatoria la cerramos hoy porque se nos acumula mucho peso y es complicado conseguir ayuda para el envío», añade Torres. «Tuve una reunión con Cruz Roja y la conselleria la semana pasada y nos informaron de que era difícil porque las empresas de envío son muy costosas: también ocurrió cuando se ha intentado enviar cajas a Ucrania o a Valencia por la Valencia».

El voluntario explica que el Consell les ha habilitado un almacén de acopio en Sa Coma y que hasta ahora han recogido «alrededor de 250 cajas». «Esta vez se ha recogido algo menos que la primera [el domingo anterior], pero aun así la gente ha respondido bien», considera Torres, que destaca que tienen «muchos medicamentos y mucha ropa y calzado para bebé». «A partir de la semana que viene lo que haremos es trasladarlo todo hacia Sa Coma y clasificarlo por palés, según lo que es cada cosa: medicamentos, ropa, alimentos no perecederos...». De esta manera, quieren hacer un pesaje e intentar enviar todo «de manera privada».

Formarán una asociación

Tras la experiencia, han decidido que tienen que crear una asociación: «Nos estamos formando como asociación actualmente, porque es muy complicado, sin un organismo ya formado, conseguir ayuda monetaria. Nadie va a darle dinero a una persona física, es muy difícil», aclara Torres. La semana que viene realizarán los trámites para darse de alta como asociación ante las autoridades competentes.

Personas ordenan varias cajas para el acopio. / Marcelo Sastre

«Nosotros quisimos ayudar de la mejor manera posible, pero reconocemos que el desconocimiento, porque es la primera vez que nos ocurre algo de esta magnitud, nos ha llevado a tener que buscar otras soluciones», mantiene el joven: «No compensa el coste del peso, por lo que se pueda comprar [material] con dinero directamente allá, aunque en Venezuela tampoco es demasiado fácil comprar todo lo que se podría llevar desde Ibiza...». «Queremos alzar la voz para que la gente nos pueda ayudar con el envío y agradecer todos los gestos de solidaridad de las últimas semanas», finaliza Torres.