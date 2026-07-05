La odisea de una familia de Ibiza para sacarle la tarjeta del bus a su hija

Nunca pensaron que sacarla la tarjeta del bus a una niña sería tan complicado. Bueno, de hecho, por el momento, ha sido imposible. Es lo que denuncia una familia de Ibiza que aún no puede creerse el pequeño maltrato burocrático que les está complicando el verano. Por algo en principio tan sencillo como obtener la tarjeta transporte para su hija, un trámite que se hace en el Consell.

La familia ha apuntado a la menor a una escuela de verano durante el mes de julio. “Nos dijeron que iban a ir haciendo excursiones y nos recomendaron que le sacáramos la tarjeta del bus para que pudiera viajar gratis”, comenta el padre. Así, el 8 de junio pidieron cita previa para hacer el trámite. “Nos dieron para el 2 de julio”, apunta. Casi un mes de después. Sacaron la cita a nombre de la madre, que es quien iba a acudir con la niña al Consell de Ibiza.

“En ningún momento, ni en la web ni cuando pides la cita te dicen que el trámite sea exclusivamente para la persona que la solicita”, indica. Además, recuerda que, en el caso de menores, suelen ser los padres quienes hacen el trámite. Eso sí, les dijeron que la pequeña tenía que acudir.

La cita era para media mañana y obligaba a uno de los padres a salir del trabajo y a sacar a la niña de la escuela de verano para ir al Consell a hacer la tarjeta. Llamaron para consultar y les dijeron que lo entendían y que podían presentarse, sin ningún problema a las ocho de la mañana, a primera hora, para intentar que les atendieran. Una muestra de empatía que, sin embargo, no se corresponde, para nada, con lo que les ocurrió una vez allí. Y es que se negaron a hacerle la tarjeta de transporte gratuito a la niña porque la cita la había solicitado su madre.

La familia no puede entenderlo. “No es que se le estuviera quitando la cita a nadie. Era una cita para hacer una tarjeta. Puedo entender que si pides una cita y luego, allí, pides que además de a la niña se la hagan también a la madre, te digan que no, pero no. Una madre había pedido una cita para su hija. Una cita para una sola tarjeta, un solo hueco”, denuncia el padre quien, además, señala que “en ningún momento” se especifica que sólo se hará el trámite para la persona que lo ha pedido.

Nueva cita para el 29 de julio

A pesar de la petición de la madre, la persona que les atendió en el Consell de Ibiza fue inflexible: no le hacía la tarjeta a la menor. Así que la madre tuvo que pedir una nueva cita, a nombre de la niña, para volver a hacer el trámite. ¿Para cuándo les han dado cita? Para el 29 de julio, apenas dos días antes de que acabe la escuela de verano. “La cita la vamos a aprovechar porque así ya tiene hecha la tarjeta, pero no entendemos la falta de empatía de no querer hacérsela cuando se había pedido cita con un argumento que no se especifica ni en la web ni cuando llamas”, continúa el padre, que se pregunta, no sin ironía, si para hacerse la tarjeta de transporte gratuito “es necesario un notario”.

La familia sólo encuentra dos explicaciones a lo que les ha pasado: “O no quieren que la gente se saque las tarjetas y tenga que pagar, por eso te lo complican, o la persona que nos atendió no tuviera ganas de trabajar”. Así, durante el mes de julio no les va a quedar otra que pagar los viajes en autobús de la pequeña, aunque, insisten, la queja no es por el dinero, sino por la mala atención que han recibido.

Desde el Consell de Ibiza señalan que no tenían constancia de que esto hubiera pasado. De hecho, señalan que le tendrían que haber hecho la tarjeta de transporte a la niña. Aseguran que atenderá a la familia y solventará el problema.

La familia pide al Consell que revise el protocolo, que los links con información «dirijan a donde toca y no a la web de Alsa» y que se especifique «en la web tanto de la tarjeta de transporte como de la web del consell los pasos que realmente se tienen que seguir y como se tiene que hacer para evitar problemas, sobre todo con lo poco proactivos que son para intentar solucionarlo».