Sanidad
El Área de Salud adopta más medidas para reforzar la unidad de salud mental de Ibiza y Formentera
La gerencia de la sanidad pública pitiusa incorpora a su equipo a un psicólogo clínico, un técnico de cuidados de enfermería y un celador
«Desde el Área de Salud de Ibiza y Formentera (Asef) y la conselleria [balear de Salud] compartimos la preocupación de Aspadif sobre la situación en la Unidad de Psiquiatría y se están tomando medidas al respecto», responde el portavoz de Asef, al ser informado de la preocupación de los miembros de esta asociación. Y añade «No sólo se ha abierto un proceso de mediación, sino que se están tomando medidas reorganizativas y se ha creado una nueva coordinación de salud mental en Es Viver».
Además de estas medidas, adelantadas ya por Diario de Ibiza en junio, el portavoz explica que ha habido, «hace unos días», una incorporación para Salud Mental Infanto-juvenil. También se ha incorporado un psicólogo clínico, «una gran noticia porque es verdad que hay carencia en las Pitiusas de estos profesionales». Este psicólogo clínico llega «el día 9». Además, el trabajador social que estaba a tiempo parcial «va a estar a tiempo completo en la unidad de Salud Mental infanto-juvenil». Estas medidas se adoptan «a la espera de la reincorporación de los profesionales que están de baja»: «Se ha reforzado la planta con un técnico en cuidados de enfermería y con un celador, medidas de refuerzo que tratan de paliar la situación actual», detalla el portavoz de la sanidad pública pitiusa.
A la espera que la situación mejore
«Compartiendo la preocupación por la situación, esperamos que estas medidas reorganizativas y estas incorporaciones permitan que en los próximos días y semanas la situación se normalice», afirman desde la Asef. «Entendemos que todas estas personas que están de baja progresivamente se irán reincorporando en la medida en que avancen sus procesos».
Dada la situación en la que se encuentra esta unidad, el foco y la prioridad, por el momento, están puestos en la atención en las unidades de hospitalización y atención urgente: «En verano sube mucho la demanda de personas que están agitadas y que tienen procesos de salud mental. Hay una gran presión en Urgencias y en planta y, con los recursos actuales, la prioridad se plantea» en estos dos servicios.
Desde la Asef recuerdan que los recursos que requieren las personas con patología dual no solo están compuestos por psiquiátras, «que requieren de otros profesionales», como los que se incorporan ahora: «Un psicólogo clínico, un terapeuta ocupacional, una enfermera... Además de la presencia o no del psiquiatra hay otros profesionales que están dando soporte y que permiten que la situación se vaya normalizando», finaliza el Área de Salud.
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