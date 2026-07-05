La decisión del Ayuntamiento de Sant Antoni de aplicar la máxima sanción prevista para los promotores de la fiesta ilegal que se celebró el pasado 10 de julio en una finca del Camí Vell de Sant Mateu. Este evento contó con una organización digna de un festival de música: siete zonas de discoteca distintas, áreas de comida, lavabos, tiovivo, zona sanitaria, un sistema de buses lanzadera, hasta 15 djs, alguno de renombre... La fiesta estaba programada para casi 24 horas ininterrumpidas y el Consistorio propondrá en el expediente una sanción de 300.000 euros para sus promotores.

Llama la atención

El inminente inicio del dispositivo, con la llegada del buque de transporte a Ibiza, del traslado de residuos hasta Mallorca, para que sean incinerados en la planta de Son Reus. El ‘Al Andalus’, de Baleària, llegó a última hora de la tarde del viernes y amarró en es Botafoc.

Noticias relacionadas

La conexión a la red de desaladoras, por fin, de la zona de Cala Llonga, en Santa Eulària. El objetivo de este proyecto, que está a punto de finalizar y que ha tenido un coste de 822.293 euros, es reducir la dependencia de los residentes del agua subterránea, debido al delicado estado de los acuíferos por los continuos episodios de sequía.