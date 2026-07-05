Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Política de IbizaTraslado de residuos a MallorcaNuevos suelos urbanosVenezolanos en Ibiza
instagramlinkedin

Un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en la puerta de una discoteca de Sant Antoni

La víctima, un varón de 21 años, sufrió una herida por arma blanca en el abdomen y fue trasladado a Urgencias del Hospital Can Misses

Una ambulancia del 061 en el Hospital Can Misses de Ibiza

Una ambulancia del 061 en el Hospital Can Misses de Ibiza / DI

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Redacción Ibiza

Un joven de 21 años nacido en los Países Bajos ha sido herido por arma blanca en la madrugada de este domingo tras intentar impedir que le robaran el reloj en la puerta de una discoteca de Sant Antoni. El suceso ocurrió sobre las 05.38 horas. Según la información disponible, la víctima recibió un navajazo en el abdomen cuando trató de evitar el robo.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) del 061, que asistió al joven y lo trasladó a Urgencias del Hospital Can Misses. El herido permanece en observación y se encuentra estable dentro de la gravedad.

Noticias relacionadas y más

Las primeras informaciones apuntan a que la puñalada no habría alcanzado ningún órgano, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente su estado de salud. Las circunstancias del intento de robo están siendo investigadas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un trabajador en estado crítico y otro herido leve por la explosión de un tanque de gas en Ibiza
  2. Le arrancaron cuatro dientes en una operación de hombro en Ibiza y lleva más de un año esperando una solución: 'Me da vergüenza hablar y reír
  3. Horas de angustia para una madre en Ibiza: denuncia la desaparición de su hija y la Guardia Civil la localiza bajando de un ferry en Palma
  4. El turismo de los cruceros no sirve para nada': los comerciantes de Dalt Vila se quejan de que los cruceristas no consumen
  5. Pierde el control de su coche bebido y drogado y se estampa contra una sucursal bancaria de Ibiza
  6. Macrofiesta ilegal en Ibiza: drogas, problemas de tráfico y cientos de asistentes en una finca de Santa Gertrudis
  7. La Policía inspecciona una clínica estética en Ibiza en una operación contra productos ilegales: comercializaban ácido hialurónico ilegal
  8. Fallece en Ibiza Joan Ramon Prats, referente histórico del socialismo en Sant Antoni

Un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en la puerta de una discoteca de Sant Antoni

Un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en la puerta de una discoteca de Sant Antoni

Mariano Torres, camionero de Ibiza tras extinguir un incendio: "Mi trabajo no es el de bombero, pero intento ayudar"

Mariano Torres, camionero de Ibiza tras extinguir un incendio: "Mi trabajo no es el de bombero, pero intento ayudar"

La odisea de una familia de Ibiza para sacarle la tarjeta del bus a su hija

La odisea de una familia de Ibiza para sacarle la tarjeta del bus a su hija

El Área de Salud adopta más medidas para reforzar la unidad de salud mental de Ibiza y Formentera

El Área de Salud adopta más medidas para reforzar la unidad de salud mental de Ibiza y Formentera

Felt Oxytocin abre el Suau Festival con un viaje sonoro en Caló de s’Oli

Llama la atención

Alarma vecinal por un peligroso paso de cebra junto a una guardería en Ibiza: "Casi se las llevan por delante"

Neus Mateu, primera teniente de alcalde de Sant Antoni: «Necesitamos ayuda para ganar la batalla contra el gas de la risa»

Tracking Pixel Contents