Un joven recibe un navajazo al intentar impedir que le roben el reloj en la puerta de una discoteca de Sant Antoni

Un joven de 21 años nacido en los Países Bajos ha sido herido por arma blanca en la madrugada de este domingo tras intentar impedir que le robaran el reloj en la puerta de una discoteca de Sant Antoni. El suceso ocurrió sobre las 05.38 horas. Según la información disponible, la víctima recibió un navajazo en el abdomen cuando trató de evitar el robo.

Hasta el lugar se desplazó una unidad de Soporte Vital Avanzado (SVA) del 061, que asistió al joven y lo trasladó a Urgencias del Hospital Can Misses. El herido permanece en observación y se encuentra estable dentro de la gravedad.

Las primeras informaciones apuntan a que la puñalada no habría alcanzado ningún órgano, aunque por el momento no se ha confirmado oficialmente su estado de salud. Las circunstancias del intento de robo están siendo investigadas.