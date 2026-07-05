La Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera muestra su "preocupación" por la "grave" situación en Psiquiatría

«Hay servicios que siguen sin funcionar con normalidad», denuncia Soledad Manzano, presidenta de la Asociación de Patología Dual de Ibiza y Formentera (Aspadif). La baja de seis profesionales en el Servicio de Psiquiatría y Salud Mental del Área de Salud de Ibiza y Formentera (ASEF) ha provocado retrasos y deficiencias en la atención a varios pacientes de salud mental, advierte: «Desde Aspadif queremos trasladar nuestra preocupación por la grave situación de la Unidad de Salud Mental en Ibiza y nuestro más profundo agradecimiento a todos los profesionales y trabajadores que nos atienden», añade Manzano después de que, hace unas semanas, la gerencia forzara un cambio en la coordinación en la unidad.

Desde Aspadif destacan los tres estratos que conforman la unidad de salud mental para comprender la preocupación de pacientes, profesionales y familias: «Hay un primer nivel en el que [los enfermos] entran por las consultas, sea por primaria o por la Unidad de Conductas Adictivas (UCA) en el caso de la patología dual, aunque también pueden entrar por Urgencias. Una unidad que tendría que tener siete psiquiatras y ahora la sostienen sólo dos». «La unidad de agudos está al completo, se están dando altas cuando no sería efectivo darlas y se están dando altas sin una continuidad asistencial, dado que no hay psiquiatras», lamenta Manzano.

No hay unidad de subagudos

«En Ibiza y Formentera no tenemos unidad de subagudos, que sería el segundo nivel al que deberían acceder quienes reciben el alta de la unidad de agudos», mantiene la presidenta de la Aspadif: «Confiamos y tenemos la certeza de que llegará, esperamos que sea más pronto que tarde», apunta la portavoz de Aspadif en conversación telefónica

Manzano añade que en las Pitiusas se traslada a los pacientes de Salud Mental a Es Viver: «No sé cuántos psiquiatras deberían atender este centro normalmente, pero en la actualidad no hay», advierte sobre esta unidad.

El tercer nivel lo conforman las especialidades, indica: «Aquí entraría infanto-juvenil, el Hospital de Día de patología dual...», detalla Manzano. «El tercer nivel está muy tocado y el segundo nivel ni existe, estamos en modo de supervivencia», lamenta la presidenta de la Aspadif.

«El colectivo de la patología dual estamos muy estigmatizados porque la adicción está muy mal vista, aun siendo lo que es, una enfermedad», recuerda la presidenta de Aspadif: «Hasta hace muy poco no se nos trataba en el sistema sanitario, con lo cual sabemos lo que es no tener asistencia. Además de la patología dual, también hay mucho estigma hacia los enfermos mentales».

«En 2019», agrega, «la patología dual llega a Ibiza y Formentera con el Hospital de Día y con el doctor Álvaro Palma y entonces apreciamos el salto cuantitativo y cualitativo a todos los niveles». Manzano reitera su agradecimiento a todos los profesionales pero hace hincapié en Palma.

Y reivindica, además, con repecto a la situación actual del Servicio de Psiquiatría y Salud Mental: «Entendemos que la baja [laboral] es sagrada, pero nos preocupan las de los psiquiatras. Hay pacientes sin cita, familias que no tienen respuestas...».

Cambios para los pacientes

«El otro día nos explicaron que la unidad se reestructura: todos los pacientes de patología dual pasan a horario de mañana y se unifican los hospitales de día de patología dual y salud mental», indica Manzano. «Entendemos que el nuevo equipo está intentando organizar y que está trabajando en ello. No hablamos desde el enfado, sino desde la preocupación por las bajas y este tipo de cambios», agrega la presidenta de la Aspadif.