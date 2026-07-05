'Ibiza, una ciudad para vivir': El plan de Ibiza prepara otra vivienda en sa Penya para el alquiler social

El Ayuntamiento de Ibiza avanza en el desarrollo del plan ‘Ibiza, una ciudad para vivir’. Según informa en un comunicado, está a punto de licitar las obras de rehabilitación y adecuación de una nueva vivienda municipal situada en la Travessia de sa Penya, número 5. La actuación cuenta con un presupuesto base de licitación de 166.038 euros, IVA incluido, correspondiente a un presupuesto de ejecución de 137.221 euros. Las empresas interesadas pueden presentar sus ofertas hasta el 23 de julio de 2026.

El proyecto se enmarca en el Plan de Actuación Integrado (PAI) ‘Ibiza Habita’, cofinanciado en un 60% por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), y en un 40% por el Ayuntamiento de Ibiza. Las obras contemplan la rehabilitación integral del inmueble para mejorar sus condiciones de seguridad, funcionalidad y habitabilidad, adecuarlo a la normativa vigente y garantizar su conservación.

Alquiler social

Una vez finalizada la actuación urbanística, la vivienda se incorporará al parque municipal de alquiler social con el objetivo de "facilitar el acceso a una vivienda digna a personas y familias con dificultades para acceder al mercado residencial", apuntan desde el Consistorio.

La concejala de Vivienda y Bienestar Social, Lola Penín, añade en la nota municipal que "cada nueva vivienda que recuperamos para el parque público es un paso más para dar respuesta a una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: el acceso a la vivienda".

El PAI ‘Ibiza Habita’ cuenta con una "senda financiera" de los fondos Feder que asciende a 8,97 millones de euros, que permitirá movilizar una inversión total de casi 15 millones de euros para actuaciones de desarrollo urbano sostenible en Ibiza.