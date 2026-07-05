Música
El premio por ganar un certamen musical de Getxo: participar en el festival de jazz de Ibiza
La banda francesa Lurium se alza con el primer premio del festival de grupos, dotado con 4.500 euros, la grabación de un CD y la participación este año en el festival ibicenco
La formación francesa Lurium participará este año en el festival Eivissa Jazz como parte del premio por alzarse con el triunfo en el Concurso de Grupos del 49º Festival Internacional de Jazz de Getxo, dotado con 4.500 euros y la grabación de un CD en directo. El certamen, que se está celebrando este fin de semana, mantiene un acuerdo de colaboración con Eivissa Jazz, en el que participará Lurium como grupo ganador en Getxo. Además, su pianista, Levi Harvey, ha sido elegido como mejor solista por el jurado, un galardón dotado con 950 euros.
El sexteto francés
Según ha informado el festival vizcaíno, Lurium es un sexteto francés de jazz contemporáneo que se inspira tanto en el lenguaje del jazz moderno como en la música actual. Su repertorio, compuesto por temas originales, desarrolla "una estética donde confluyen ritmos orgánicos, armonías cinceladas y paisajes sonoros cinematográficos".
La formación está integrada por Víctor Maisonneuve (saxo alto), Óscar Viret (trompeta), Loan Buathier (guitarra), Cyril Drapé (contrabajo), Tamino Edener (batería) y Levi Harvey (piano). La banda, también como premio, volverá a actuar este domingo a las 21 horas en Muxikebarri, antes del saxofonista estadounidense Immanuel Wilkins.
Otros premios
El segundo premio, dotado con 1.900 euros, recae en Cristopher Pérez Quartet, que reúne a cuatro músicos de Lanzarote, Madrid y Murcia para "ofrecer una amalgama de sonidos y estilos". "Desde los ritmos vibrantes del jazz hasta las influencias musicales de sus lugares de origen, apuestan por una exploración de la diversidad cultural y musical", explican desde el Getxo Jazz.
La banda, ganadora en 2024 del Concurso Nacional de Juventudes Musicales de España, está integrada por Christopher Pérez (saxo), Guillaume Coulbois (piano), David Muñoz (contrabajo) y Daniel Pimienta (batería).
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