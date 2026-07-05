El álbum
Felt Oxytocin abre el Suau Festival con un viaje sonoro en Caló de s’Oli
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Felt Oxytocin abrió el viernes por la noche la segunda edición del Suau Festival en el exterior del Auditori Caló de s’Oli. El dúo ibicenco, formado por Samuel Pérez y Carlos Vesperinas, ofreció un concierto íntimo con piano, violonchelo, sintetizadores y sonidos orgánicos registrados en la naturaleza. Durante la actuación, interpretó piezas de ‘Entre ellas’ y adelantos de ‘Tafukt’, su próximo álbum, inspirado en un viaje creativo a Marruecos.
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