Felt Oxytocin abre el Suau Festival con un viaje sonoro en Caló de s’Oli

Felt Oxytocin abrió el viernes por la noche la segunda edición del Suau Festival en el exterior del Auditori Caló de s’Oli. El dúo ibicenco, formado por Samuel Pérez y Carlos Vesperinas, ofreció un concierto íntimo con piano, violonchelo, sintetizadores y sonidos orgánicos registrados en la naturaleza. Durante la actuación, interpretó piezas de ‘Entre ellas’ y adelantos de ‘Tafukt’, su próximo álbum, inspirado en un viaje creativo a Marruecos.