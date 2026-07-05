Narcotráfico en Ibiza: Tres detenidos por traficar con todo tipo de sustancias en Santa Eulària

Golpe al narcotráfico en Santa Eulària. La Policía Local ha detenido a tres personas como presuntas autoras de delitos contra la salud pública en tres actuaciones contra el tráfico de drogas realizadas entre el 30 de junio y el 2 de julio en diferentes puntos del municipio. Los agentes intervinieron hachís, marihuana, cocaína, éxtasis y cristal y más de 3.300 euros en efectivo en operativos realizados en s’Argamassa, la calle de John Lennon y la avenida de Cala Llonga.

Las intervenciones, informa en una nota el Ayuntamiento, fueron llevadas a cabo por agentes que realizaban labores de prevención de la seguridad ciudadana y vigilancia de posibles delitos e infracciones, en algunos casos mediante patrullas de paisano y vehículos no rotulados. En conjunto, las tres actuaciones permitieron intervenir diferentes sustancias estupefacientes, más de 3.300 euros en efectivo, teléfonos móviles y vehículos presuntamente relacionados con los hechos investigados.

La primera actuación tuvo lugar el 30 de junio, sobre las 20.15 horas, en la zona de la rotonda de la avenida de s’Argamassa. Los agentes observaron a un hombre que circulaba en bicicleta por la acera y realizaba maniobras de riesgo. Al percatarse de la presencia policial, intentó abandonar la zona de forma precipitada.

Durante la identificación, los agentes apreciaron "una actitud nerviosa, desafiante y poco colaboradora", por lo que solicitaron el apoyo de otra unidad. En el registro de sus pertenencias, localizaron una pieza de una sustancia que podía ser hachís, con un peso de 55 gramos, además de 800 euros en efectivo. La persona fue detenida como presunta autora de un delito contra la salud pública. También se intervinieron un teléfono móvil y una bicicleta, que quedaron a disposición de la autoridad judicial.

Segunda detención

La segunda intervención se produjo el 1 de julio, sobre las 17.10 horas, en la calle de John Lennon, a la altura de la salida de un supermercado, en el casco urbano de Santa Eulària. Los agentes observaron desde su vehículo "especial para tareas de incógnito" a dos hombres realizando un aparente intercambio de objetos. Uno de ellos portaba una cantidad relevante de dinero en efectivo y el otro sostenía un envoltorio de forma esférica.

Los policías comprobaron que el envoltorio contenía una sustancia en forma de polvo, con un peso bruto aproximado de 12 gramos. La otra persona implicada portaba 645 euros en efectivo. A la vista de los indicios, la Policía Local procedió a la detención preventiva de uno de los hombres como presunto autor de un delito contra la salud pública. Además, se intervinieron un teléfono móvil y una motocicleta, al considerar que podían estar relacionados con los hechos investigados por un presunto delito contra la salud pública.

Otro detenido en la avenida Cala Llonga

La tercera actuación tuvo lugar el 2 de julio, sobre las 17.20 horas, en la zona de la avenida Cala Llonga. Los agentes observaron un vehículo que realizó una maniobra indebida de cambio de sentido, lo que obligó al conductor de otro turismo a pegar un volantazo para evitar la colisión.

Tras identificar al conductor y a los otros ocupantes del vehículo, los agentes percibieron "un fuerte olor compatible con el cannabis" y procedieron al registro superficial del turismo y de las pertenencias. Bajo el asiento del conductor se localizó una bolsa con sustancia vegetal de color verde, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 27 gramos.

Asimismo, se intervino un bolso que contenía un recipente plástico con una sustancia que podía ser éxtasis o cristal, con un peso aproximado de 10 gramos; varias sustancias compatibles con cocaína repartidas en 19 bolsitas, con un peso aproximado de 20 gramos; y una bolsa con pastillas de color rosa, con un peso aproximado de cuatro gramos. También localizaron 1.855 euros en efectivo.

El conductor declaró a los agentes de manera voluntaria que las sustancias intervenidas eran de su propiedad, por lo que fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública. Además, el vehículo fue retirado por la grúa municipal "al constarle una ITV desfavorable con más de dos meses de antigüedad".