Los desahucios y desalojos aumentan un 20% en Ibiza y Formentera

Los lanzamientos ejecutados por las autoridades judiciales en Ibiza y Formentera han aumentado este año un 20% y ya superan los 400 en los seis primeros meses de 2026, por los 673 que se completaron durante todo 2025, según los datos que manejan los juzgados pitiusos y a los que ha tenido acceso Diario de Ibiza. Un lanzamiento es el acto material de desalojo de un inmueble acordado por un juzgado. Puede derivar de varios tipos de procedimientos, aunque en las tablas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) suelen agruparse sobre todo en tres grandes bloques: ejecuciones hipotecarias, procedimientos de la Ley de Arrendamientos Urbanos y otros lanzamientos.

Los procesos judiciales que pueden llevar aparejado un lanzamiento son principalmente el desahucio por impago de alquiler, el caso más habitual dentro de los procedimientos de arrendamiento; el desahucio por expiración del plazo contractual, que ocurre cuando termina el contrato de alquiler y el arrendatario permanece en el inmueble sin título vigente; el desahucio por precario, que se da cuando una persona ocupa una vivienda sin contrato, sin pagar renta y sin título suficiente, como puede ser por tolerancia previa del propietario o por una situación familiar o de cesión que luego se extingue; el procedimiento por okupación ilegal, dirigido a recuperar la posesión frente a okupas sin título; la ejecución hipotecaria, cuando una hipoteca impagada acaba en ejecución, subasta y adjudicación del inmueble; o los procesos de familia, herencias o división de una propiedad común.

Las cifras del TSJB

La semana pasada, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares difundió una nota de prensa con datos correspondientes al primer trimestre de 2026. En dicho documento, se aseguraba que los lanzamientos practicados por todos los órganos judiciales del archipiélago se redujeron un 80% en comparación con el mismo periodo del año anterior, pasando de 272 a 54. En cuanto al número de lanzamientos recibidos, se hablaba de 827 y de un descenso del 28% respecto al mismo trimestre de 2025.

Estos datos han causado estupor entre la magistratura de Ibiza, ya que, advierten, no reflejan la realidad de lo que está sucediendo en este partido judicial, que también incluye de Formentera. Lejos de menguar, los casos de lanzamiento siguen subiendo a cifras de récord.

En 2025, los juzgados de Ibiza cursaron un total de 891 lanzamientos, de los que 673 se resolvieron con cumplimiento positivo. Es decir, que en el 75% de los casos la diligencia de lanzamiento se practicó con éxito y el juzgado consiguió hacer efectiva la entrega de la posesión del inmueble a quien tenía derecho a recuperarlo, ya sea porque se produjo el desalojo o porque la vivienda ya estaba vacía. El 25% restante no significa necesariamente que el procedimiento haya terminado, sino que el lanzamiento señalado no se practicó en ese momento, ya fuera por suspensión judicial, acuerdo entre las partes, incidencias de notificación, falta de medios, vulnerabilidad de los ocupantes u otras dificultades procesales o materiales.

A fecha 28 de junio pasado, apenas dos días antes de alcanzar la primera mitad de 2026, los juzgados de Ibiza ya habían cursado este año un total de 499 solicitudes de lanzamiento. 403 de ellas acabaron con cumplimiento positivo, lo que corresponde a un 80% del total. Extrapolando estos datos a final de año, el cálculo previsto estima en torno a un millar de solicitudes y unos 800 lanzamientos ejecutados. Por ahora, los incrementos porcentuales respecto a 2025 son de un 12% en casos y un 20% en ejecuciones.

Prioridad y falta de medios

El presidente del Tribunal de Instancia de Ibiza, Sergio González, confirma que, en contra de lo que indican los datos del TSJB, "no se ha notado ninguna reducción del asunto de lanzamiento ni del procedimiento de desahucio o de ejecuciones hipotecarias", ni tampoco de "cualquier otro procedimiento que lleve aparejado el lanzamiento". "Los números más o menos se mantienen estables y se sigue trabajando con todas las dificultades y falta de medios que hay", explica a Diario de Ibiza.

Además, recuerda que los juzgados continúan siendo muy sensibles al problema de la vivienda que sufren Ibiza y Formentera y que "evidentemente, a todo lo que tenga que ver con procedimientos que conllevan lanzamientos se le da prioridad". "Toda la prioridad que la ley y los medios permiten, ya que faltan medios. Por ejemplo, si hubiera más funcionarios destinados a llevar a cabo los lanzamientos no se demorarían tanto en el tiempo. O si la legislación redujera también los trámites, pues también", reclama.

El pasado mes de noviembre, Diario de Ibiza ya informó de que la Justicia pitiusa no es ajena al drama de la vivienda que sigue barriendo las islas y en los juzgados existe la directriz de agilizar, siempre en cumplimiento de los plazos legales establecidos, todos los casos de desahucio que ingresan en las distintas sedes judiciales. «Uno de nuestros compromisos es acelerar en la medida de lo posible todos estos procesos, tanto los que se han ido quedando estancados como los que no», indicaron en aquel momento fuentes de la magistratura, y añadieron que continúan entrando «muchísimos desahucios» en los juzgados. Siete meses más tarde, esa tendencia se ha agudizado un poco más.