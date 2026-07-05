Tráfico
Alarma vecinal por un peligroso paso de cebra junto a una guardería en Ibiza: "Casi se las llevan por delante"
La comunidad de Platja d'en Bossa reclama medidas de seguridad como semáforos para evitar atropellos en este cruce peatonal
Un grupo de vecinos de Platja d'en Bossa ha mostrado su preocupación por un paso de cebra situado junto a una guardería al que los conductores suelen hacer poco caso, según denuncian, y que ya ha provocado varias situaciones de riesgo.
Concretamente, este punto conflictivo se encuentra en la calle Begonies, junto al CEI Mafalda. El paso de cebra está elevado y cuenta con dos señales verticales, una por cada sentido de circulación, pero eso no impide que exista "un problema muy grande", según denuncia una vecina a Diario de Ibiza.
"Todos tenemos miedo de cruzarlo, padres y niños. Hace unos días vi a una mamá con su hija de camino a la guardería. Cuando cruzaban, casi se las lleva por delante un coche que luego ni frenó ni se disculpó, siguió como si nada. A la madre le dio un ataque de ansiedad", cuenta.
Al parecer, este tipo de episodios se repiten porque esta calle es uno de los principales accesos a la playa. "Está limitado a 30 km/h y pasan a 60. Antes de que pase algo grave deberían poner más señalización o semáforos", reclama esta vecina.
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