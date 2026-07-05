Alarma vecinal por un peligroso paso de cebra junto a una guardería en Ibiza: "Casi se las llevan por delante"

Un grupo de vecinos de Platja d'en Bossa ha mostrado su preocupación por un paso de cebra situado junto a una guardería al que los conductores suelen hacer poco caso, según denuncian, y que ya ha provocado varias situaciones de riesgo.

Concretamente, este punto conflictivo se encuentra en la calle Begonies, junto al CEI Mafalda. El paso de cebra está elevado y cuenta con dos señales verticales, una por cada sentido de circulación, pero eso no impide que exista "un problema muy grande", según denuncia una vecina a Diario de Ibiza.

Señal vertical junto al paso de cebra. / D.I.

"Todos tenemos miedo de cruzarlo, padres y niños. Hace unos días vi a una mamá con su hija de camino a la guardería. Cuando cruzaban, casi se las lleva por delante un coche que luego ni frenó ni se disculpó, siguió como si nada. A la madre le dio un ataque de ansiedad", cuenta.

Al parecer, este tipo de episodios se repiten porque esta calle es uno de los principales accesos a la playa. "Está limitado a 30 km/h y pasan a 60. Antes de que pase algo grave deberían poner más señalización o semáforos", reclama esta vecina.