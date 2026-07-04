Pomelo Playa
Vivir el verano de forma pausada de día y de noche en Cala Gració
Un chiringuito ligado al paisaje, la luz y el Mediterráneo
Pomelo Playa, en Cala Gració, es uno de los refugios gastronómicos frente al mar de Grupo Mambo. El chiringuito propone una forma pausada de vivir el verano en Ibiza, ligada al paisaje, la luz y la cercanía del Mediterráneo, con una estética natural y contemporánea que acompaña el entorno sin artificios.
Abierto de día y de noche, el espacio invita tanto a desayunar sin prisa como a alargar la sobremesa desde una mesa a la sombra o una hamaca. Al caer la tarde, la cala adquiere una atmósfera más íntima y Pomelo Playa transforma su propuesta en una experiencia pensada para cenar junto al mar, con la brisa nocturna y el cielo abierto como parte del escenario.
La carta se articula en torno al producto, la frescura y una sencillez mediterránea bien entendida, con platos pensados para compartir. Pomelo Playa abre de 11 a 23.30 horas. Reservas en: 616 38 83 33 o a través de su web www.pomeloplaya.com.
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