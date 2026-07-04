El álbum
Vila reparte 750 bolsas reutilizables para reducir los plásticos de un solo uso
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El Ayuntamiento de Ibiza conmemoró ayer el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico de un Solo Uso con un punto informativo en el Mercat Nou. Agentes cívicos repartieron unas 750 bolsas de PET reciclado para fomentar pequeños gestos cotidianos que reduzcan residuos y protejan el medio ambiente.
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