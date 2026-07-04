Un tributo al artista y primer psiquiatra de Ibiza, Leopoldo Irriguible, en forma de ensayo visual

Guillermo Irriguible Loren, editor, diseñador sonoro y director, lleva un año dándole vueltas al guion de su proyecto audiovisual más personal, un documental centrado en la figura de su padre, Leopoldo Irriguible (Zaragoza, 1946-Barcelona, 2017), primer psiquiatra de las Pitiusas, fundador del Patronato de Salud Mental del Consell y artista. Aunque hace casi 20 años que reside en Barcelona, la iniciativa se está levantando desde Ibiza, la isla en la que se crió y en la que está el productor ejecutivo, Pablo Alcántara, al frente de Pauxa Films.

‘Horizonte de sucesos’, adelanta, «no será un documental al uso», más bien «un ensayo visual existencialista» en el que Irriguible y su obra serán «el ancla principal» y el punto de partida para abordar otros asuntos. Tocará temas como «los trastornos mentales y el tabú que todavía existe en torno a ellos». «Mi padre se murió de una depresión clínica que se le desencadenó en torno a 1998, cuando estaba a punto de cumplir la edad en la que falleció su padre, 52 años», explica.

«En este ensayo visual me parecía muy interesante explorar su talento como pintor y usar su obra como una herramienta comunicativa dentro de mi pieza, pero también quería indagar en sus partes más oscuras, como su depresión severa y su problema de adicciones a medicamentos muy fuertes como la Dolantina, que se tenía que inyectar porque tenía cólicos nefríticos muy recurrentes», apunta.

Autorretrato de Guillermo Irriguible Loren con una urna funeraria creada por su padre que contuvo sus cenizas. / Guillermo Irriguible

Guillermo, que es un «sobrepensador» como Leopoldo y ha heredado su «sensibilidad» extrema y el «pensamiento nihilista», cuenta que él también ha tenido que lidiar con los trastornos mentales: la ansiedad, con 21 años, y la depresión, con 30, a raíz de «la muerte traumática» de su padre. «Estuve con antidepresivos y ahora estoy dejando los ansiolíticos», revela tras asegurar que «España es uno de los países donde la población está más sobremedicalizada». Este asunto, las consecuencias de la sobremedicación, lo quiere abordar en su trabajo, que todavía está en preproducción.

Asimismo, Ibiza, la isla que fue el hogar de Irriguible y de su familia durante décadas, tendrá su protagonismo en esta historia. Al director le interesa hablar de esa isla en la que creció y que «ya no existe».

«Una catarsis»

Todavía hay ideas que pulir, pero la base del proyecto, asegura, la tiene clara: «Este documental es la conversación de un hijo con un padre ya fallecido a través de cartas, libretas, archivos de vídeo antiguos y obra inédita y cómo a través de ella el hijo llega a una especie de catarsis». Y es que Guillermo reconoce que la realización de este proyecto es «una forma de pasar página y de liberarse de una losa muy pesada» que lleva cargando desde hace mucho tiempo.

Aficionado desde pequeño a la astronomía, el título que ha escogido para este ensayo visual es un concepto de la astrofísica vinculado a los agujeros negros. «El horizonte de sucesos es una frontera invisible: el límite a partir del cual la información ya no puede volver. Lo que cruza ese límite no deja de existir, pero deja de ser accesible. Mi padre no desapareció de golpe. Se fue volviendo inalcanzable. Fue cayendo en un lugar sin retorno, pero antes de desaparecer dejó señales. Este filme es el intento de leer esas señales para no seguir la misma trayectoria», señala.

Leopolgo Irriguible y su hijo, Guillermo, de pequeño. / Archivo familiar de G. I.

Para Guillermo este ensayo visual «es un tributo» a su progenitor. «Para nada es una crítica, al revés. Mi padre era imperfecto, como todos los homo sapiens, con sus luces y sus sombras. Lo contaré a través de su pintura, donde también están presentes esas luces y sombras», detalla.

En el documental aparecerá reflejada tanto la vertiente de creador como la de psiquiatra, aunque el realizador incide más en la primera. «Mi padre fue extremadamente inteligente y la persona más intelectual que he conocido, pero en lo que se refiere su faceta de artista, aunque era muy talentoso, no lo supo capitalizar de la forma más idónea», afirma. «Como pintor debería estar aún haciendo ruido, más incluso del que hizo», opina.

El peso de la estética

El realizador ibicenco recurrirá a imágenes Super 8 grabadas por él mismo. También empleará como recurso material audiovisual de los años 80 y 90 en el que aparece su padre. «Lo distorsionaré con artilugios para darle al documental un punto artístico, jugando con las texturas como hacía mi padre con sus pinturas», explica.

«Además, rodaré con película de 16 milímetros para recrear escenas que para mí han sido un punto de inflexión», señala antes de dar el nombre de la que será la directora de fotografía, Claudia Rodríguez. «Quiero que no solo sea un ensayo ético-filosófico sino también un trabajo visualmente bonito, porque valoro muchísimo la estética», señala.

Para poder levantar este proyecto, Guillermo tiene la intención de solicitar subvenciones autonómicas y la ayuda del Consell de Ibiza. Las consiga o no, tiene claro que lo sacará adelante porque para él este trabajo tiene una importancia vital.

El rodaje, que en parte hará en Ibiza, empezará «en septiembre u octubre». Su objetivo es terminar ‘Horizonte de sucesos’, a tiempo para presentarlo en el circuito de festivales de 2027, coincidiendo con el décimo aniversario del fallecimiento de Leopoldo Irriguible.