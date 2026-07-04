Una subasta única para vivir el eclipse solar desde la Royal Suite

Nobu Hotel Ibiza Bay ha anunciado la experiencia más extraordinaria de su programa Beyond the Sun. Se trata de una subasta exclusiva que ofrece acceso a una estancia irrepetible en la Royal Suite durante el eclipse solar que tendrá lugar el 12 de agosto, un acontecimiento que no volverá a ocurrir en Ibiza hasta el año 2135.

Durante tres noches, del 11 al 14 de agosto, los ganadores de esta subasta disfrutarán de la Royal Suite, con capacidad para dos adultos y un niño. En la estancia se incluye yate privado para contemplar el eclipse y la lluvia de estrellas, una masterclass de sushi, la Celestial Chef’s Table a bordo de un yate, degustación de tequilas y rituales de bienestar, y experiencias de gastronomía, entre otras. La subasta está disponible. Las pujas empiezan en 50.000 euros y parte de los fondos se destinarán a Ibiza Preservation.