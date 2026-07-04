Multas por más de 85.000 euros en Santa Eulària por 16 casos de irregularidades en urbanismo, actividades y gestión de residuos

La Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santa Eulària ha tramitado un total de 16 infracciones que fueron detectadas por los servicios municipales durante sendas inspecciones en materia de actividades, urbanismo y residuos. Los expedientes suman propuestas de sanción que suman 85.334 euros. Los expedientes afectan "tanto a productores singulares como a particulares" y se han incoado en "diferentes núcleos y zonas del término municipal". Desde el Consistorio recuerdan que la labor inspectora busca "garantizar el cumplimiento de la normativa y mantener los estándares de seguridad, sanidad y salubridad".

El mayor expediente, por uso turístico sin licencia

En materia urbanística, el expediente de mayor cuantía se ha abierto en la zona de Arabí de Dalt, con una sanción de 37.315 euros a un particular por el cambio de uso de residencial a turístico sin título habilitante; esto es, por un alquiler turístico ilegal. Según el expediente, la vivienda fue comercializada como estancia turística en una plataforma digital durante el periodo estival.

También se ha tramitado otro expediente urbanístico en unas "antiguas instalaciones" de Santa Gertrudis, cuya actividad no detalla el Consistorio, con una sanción de 9.468 euros, por actuaciones y usos no amparados por la normativa.

Además, en cuanto a actividades, que tampoco se indican, las sanciones afectan a productores singulares (no se matiza de qué) de Santa Eulària y es Canar por "deficiencias relacionadas con títulos habilitantes, seguridad, documentación obligatoria o usos no autorizados".

El expediente más elevado de este bloque, que prevé una sanción de 14.850 euros, corresponde a un "productor singular" de la calle Osca, en Santa Eulària, donde la inspección "detectó falta de seguro, problemas en el cuadro eléctrico, extintores sin la ubicación y revisión correspondientes y el uso de un almacén como zona residencial".

Otros expedientes incluyen sanciones de 9.900 euros a negocios situados en la calle del Sol por "usar una zona exterior trasera como almacén sin título habilitante"; de 6.600 euros en la avenida de Punta Arabí de es Canar por "ampliar la actividad a la elaboración de comidas", se supone que a un restaurante o bar; y otros 6.600 euros en la calle de Mariano Riquer Wallis por "desarrollar amenización musical sin autorización".

Residuos mal separados y abandono junto a contenedores

En materia de residuos, se han tramitado dos infracciones leves. Una corresponde a un productor singular por la incorrecta separación de residuos en contenedores propios, con una sanción de 400 euros. La segunda afecta a un particular por el abandono de residuos junto a un punto de aportación, con una multa de 200 euros.

El Ayuntamiento insiste en la importancia de separar correctamente cada fracción y recuerda que los residuos voluminosos no deben abandonarse junto a contenedores ni puntos de aportación, sino gestionarse a través de los canales habilitados.