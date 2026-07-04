La Policía Local de Sant Josep rescata en la montaña a un perro "con unos cuantos kilitos de felicidad de más"

Agentes de la Policía Local de Sant Josep rescataron a un perro que había caído en un torrente en la zona de ses Roques Altes, según ha publicado el propio cuerpo en su cuenta de Instagram. La intervención ha obligado a los policías a realizar un rescate vertical improvisado en plena montaña para poder alcanzar al animal y ponerlo a salvo.

Según relatan con humor desde la Policía Local, el perro no ha facilitado precisamente la tarea, ya que se trata de un animal de gran tamaño y ha sido necesario recurrir a "técnica, esfuerzo físico y coordinación" para completar el rescate. "Venía con unos cuantos kilitos de felicidad de más, así que hubo que echarle técnica, ganas... ¡y unos cuantos riñones!", relata con gracia la Policía Local en el texto de la publicación. Además, en el vídeo se observa cómo dos agentes colocan al perro sobre una colcha para trasladarlo y bajarlo hasta una zona segura. Todo eso después de intentar que el animal bebiera para que se hidratara.

Finalmente, la actuación ha terminado con el perro a salvo y todo ha quedado en un susto, aunque el animal está pendiente de la valoración de un veterinario. Desde la Policía Local expresan su satisfacción por haber podido ayudar al "peludo aventurero". "Esperamos que muy pronto este grandullón pueda volver a corretear como si nada".

La publicación también tiene un recuerdo para los bomberos del Parque Insular de Ibiza. Compañeros en tantas situaciones de peligro ayudando a los demás, los policías locales les envían recuerdos: "¡Perdonadnos, @bombersdeivissa! Esta vez os hemos robado el papel de los buenos de la película... aunque nos acordamos de vosotros a media montaña".