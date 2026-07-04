La Policía Local de Ibiza incorpora un inspector en prácticas tras más de cuatro años sin esta figura

El Ayuntamiento de Ibiza continúa reforzando la Policía Local con la incorporación de nuevos efectivos y la consolidación de su estructura de mando. Esta semana ha tomado posesión como inspector en prácticas Fermín Cárcel, que hasta ahora ejercía como oficial del cuerpo.

La Policía Local de Ibiza no contaba con un inspector desde abril de 2020, por lo que esta incorporación supone un paso más en la reorganización interna del servicio.

Más agentes y nuevos medios

La llegada del nuevo inspector se suma al refuerzo iniciado a mediados de junio, cuando se incorporaron 11 agentes en prácticas, tres de ellos mujeres, que prestarán servicio entre junio y septiembre.

Estos policías se encuentran en proceso de formación en la Escola Balear d’Administració Pública (EBAP). Tras el verano retomarán el curso y está previsto que en noviembre de 2026 se incorporen de forma definitiva a la plantilla municipal. Con estas incorporaciones, la Policía Local de Ibiza superará por primera vez la barrera de los 100 agentes, hasta alcanzar los 108 efectivos.

El refuerzo de personal va acompañado de una mejora de los medios materiales, con la incorporación de 10 motocicletas, dos turismos y una furgoneta para la Unidad de Acción Preventiva (UAP). Ocho motocicletas y la dotación de la furgoneta han sido financiadas con fondos del Impuesto de Turismo Sostenible (ITS) del Govern balear.