La moda de Formentera brilla en Sant Francesc

La plaza de la Constitució de Sant Francesc ha acogido la noche de este viernes la XVIII Passarel·la de Moda Formentera, una cita ya consolidada que vuelve a "reivindicar el talento creativo, la artesanía y la identidad propia de la isla", destacan desde el Consell. Bajo el título ‘AURA’, la edición de este año tomó como "inspiración la luz y el resplandor de los eclipses, con una puesta en escena en la que la moda dialogó con el paisaje, la claridad mediterránea y la esencia de Formentera".

En total participaron diez marcas, con propuestas diversas pero "unidas por un mismo hilo conductor: la conexión con la naturaleza, la sostenibilidad, los materiales artesanales y una forma de entender la moda muy vinculada al territorio". Desde el Consell destacan además que entre las colecciones presentadas hubo "moda de baño, lencería, fibras naturales, tejidos reciclados, sedas teñidas artesanalmente y piezas inspiradas en el paisaje, el arte y los fenómenos naturales".

Diez miradas sobre la moda de la isla

Misari Swims abrió la pasarela con una colección inspirada en la luz de Formentera, sus dunas y el Mediterráneo, mientras que Marziposa presentó 'The Sunset Collection', con bikinis, bodysuits y piezas de lencería pensadas para "acompañar a la mujer desde la playa hasta la noche", se apunta en la nota.

La sostenibilidad tuvo un "peso destacado" con Ikigai Design, que apostó por prendas elaboradas a partir de vaqueros Levi’s antiguos, toallas vintage, corbatas y otros materiales reutilizados. También Coser i Cantar llevó a la pasarela una propuesta basada en la reutilización de tejidos antiguos y materiales domésticos en desuso. Kavra de Formentera reivindicó "el color, el arte y la libertad de expresión con algodones rústicos, organzas y sedas naturales estampadas con diseños propios". Pahiesa, por su parte, presentó su colección Primavera-Verano 2026 como "un viaje simbólico entre la tierra y el Cosmos".

Flor del Nilo mostró 'Alquimia', una colección inspirada en el "equilibrio entre la luz y la oscuridad", mientras que Simona Colzi trasladó a sus prendas los paisajes de Formentera mediante sedas teñidas artesanalmente con plantas de la isla. Molly Mallone y Es Pelegri compartieron desfile con una propuesta centrada en la artesanía y la identidad mediterránea. El cierre corrió a cargo de Equilibre, con seis looks que representaron distintos estilos, emociones y momentos en la vida de una mujer.

Una pasarela también inclusiva

La gala fue presentada por la periodista de Ràdio Illa Jahmila Canale y el comunicador Ale Sánchez. Los modelos de la agencia DC Models desfilaron junto a un modelo de la asociación Divergent, reforzando el compromiso de la Passarel·la de Moda Formentera con una moda más inclusiva.

El evento fue organizado por el Consell Insular de Formentera, con el apoyo de Pimef y la colaboración de Formentera Lines y Jurí Cosmetics. El maquillaje corrió a cargo de Cata Picca y los peinados fueron realizados por el salón de belleza La Mary.