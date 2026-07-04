Llama la atención: la discriminación que denuncian los hoteleros de Formentera respecto a los de Mallorca por la falta de respuesta del Govern ante la eliminación de 18 lotes de playa
La discriminación que denuncian los hoteleros de Formentera con respecto a Mallorca por la falta de respuesta del Govern al recurso del Consell contra la eliminación de 18 lotes de servicios de playa. La patronal hotelera lo considera un agravio con respecto a Mallorca, donde la aplicación de la Ley Ómnibus ha flexibilizado las condiciones de los establecimientos de playa para instalar sus terrazas. Mientras, en Formentera se mantiene una aplicación mucho más restrictiva de las normas, lo que ha provocado la denegación de muchos servicios.
Que según ha ido acercándose la fecha del traslado de basuras de Ibiza a Mallorca para su incineración, pese a los muchos retrasos, ha ido creciendo la tensión entre los gobiernos de los consells de Ibiza y Mallorca, ambos del PP, y los grupos de la oposición y asociaciones vecinales y ecologistas mallorquinas, que se oponen a estos traslados. Es curioso que este jueves ambos consells utilizaran la misma expresión y aseguraran que Ibiza no va a enviar basura a Mallorca «a granel» y mostraran que los residuos llegarán bien envueltos para evitar contaminación y malos olores.
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