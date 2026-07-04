A la cárcel cuatro patrones de pateras que llegaron a Ibiza y Formentera con diez menores a bordo

La Audiencia Provincial de Baleares ha condenado a cuatro hombres por delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros tras aceptar que participaron en el traslado irregular de 42 migrantes desde Argelia hasta Formentera en dos pateras que realizaron la travesía en condiciones de "grave riesgo".

Las dos sentencias, dictadas por conformidad, se refieren a dos viajes distintos, uno en enero y otro en junio de 2025, ambos con salida desde la costa argelina y llegada o localización en aguas próximas a Formentera. En total, entre las dos embarcaciones viajaban 42 personas de nacionalidad argelina, entre ellas diez menores de edad.

La condena más elevada corresponde a dos hombres que participaron en la llegada de una patera a la zona sur de s’Estufador, en Formentera, sobre las 7 horas del 7 de junio de 2025. La embarcación había partido de Ain Benian, en Argelia, la noche anterior, sobre las 23 horas.

18 personas en una lancha de seis metros de eslora

Según declara probado la sentencia, se trataba de una embarcación rígida blanca, de apenas seis metros de eslora, con un motor Mercury de 115 caballos, volante central y palanca de tubo. A bordo viajaban 18 personas: 14 hombres y cuatro menores extranjeros no acompañados. El tribunal considera probado que uno de los condenados patroneaba la embarcación junto a un tercero no identificado, mientras que el otro ejercía funciones de guía, repostaba y dirigía la navegación utilizando un GPS en el móvil. Los ocupantes pagaron en torno a 1.000 euros cada uno por la travesía.

La Audiencia destaca que las condiciones de la embarcación, el número de ocupantes, la inexperiencia de los patrones y la falta de elementos de seguridad y salvamento, radioeléctricos y contraincendios, supusieron un "grave peligro para la vida" de los pasajeros. Los dos acusados reconocieron los hechos y fueron condenados a dos años y diez meses de prisión cada uno.

Segunda patera

La segunda resolución condena a otros dos hombres por pilotar un pesquero con 24 migrantes a bordo que fue localizado por Salvamento Marítimo a unas nueve millas al sur de Formentera el 21 de enero de 2025. La embarcación había salido desde Bouharoun, en la provincia argelina de Tipaza, y la travesía duró unas 17 horas. En este caso, el barco era un pesquero de unos 14 metros de eslora, con tres franjas de color y una pequeña cabina azul. La sentencia subraya que se encontraba en "bastante mal estado". A bordo viajaban 24 personas: 14 hombres, cuatro mujeres y seis menores de edad.

Los migrantes fueron rescatados por Salvamento Marítimo y trasladados hasta el muelle de es Botafoc, en Ibiza, donde llegaron sobre las 16.45 horas del 21 de enero. El tribunal considera probado que la travesía se realizó en una embarcación precaria, dotada de un solo motor, no apta para ese desplazamiento y sin elementos suficientes de seguridad, salvamento ni ayuda para la navegación, con el consiguiente riesgo de naufragio.

Los dos acusados también viajaban en la patera para procurar su propia migración hacia Europa. Cada uno había pagado unos 400 euros para ser introducido en España. En esta segunda causa, la Audiencia impone a cada uno de los acusados dos años y seis meses de prisión. Ambas resoluciones son firmes, ya que las defensas aceptaron los hechos y las penas solicitadas por la Fiscalía y renunciaron a recurrir.