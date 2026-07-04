Los camellos de Ibiza también se mueven en taxi: la Policía detiene a dos que traficaban con cocaína rosa

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Ibiza a dos hombres como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas tras interceptarlos cuando viajaban como clientes en un taxi y localizarles más de 20 gramos de 2CB (cocaína rosa) y más de 1.500 euros en efectivo fraccionados en billetes de 50 y 20 euros.

Los hechos ocurrieron el pasado 2 de julio, sobre las 20 horas, durante un control realizado en Ibiza ciudad por agentes del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) de la Policía Nacional para detectar sustancias estupefacientes. La actuación se enmarcaba en los dispositivos preventivos que se establecen para luchar contra el tráfico de drogas.

En el transcurso del operativo, los agentes dieron el alto a un taxi en el que viajaban dos clientes. Tras la correspondiente identificación e inspección, los policías comprobaron que los dos hombres que habían contratado el servicio portaban más de 20 gramos de sustancia estupefaciente, concretamente 2CB, así como más de 1.500 euros en efectivo fraccionados en billetes de 50 y 20 euros.

Según la Policía Nacional, estos indicios eran compatibles con el menudeo y la distribución de sustancias estupefacientes. Ante estos hechos, ambos individuos fueron detenidos como presuntos responsables de un delito contra la salud pública y trasladados a dependencias policiales para la instrucción de las correspondientes diligencias.

Control de taxis y vehículos VTC

La Policía Nacional mantiene de forma permanente dispositivos de control sobre vehículos de transporte público, tanto taxis como VTC, al haber detectado que este tipo de servicios son utilizados con frecuencia por personas dedicadas al tráfico minorista de drogas. Según explica el cuerpo policial, los presuntos autores recurren a estos medios de transporte al considerar erróneamente que pueden pasar desapercibidos y eludir los controles policiales.

La Policía Nacional asegura que, con este tipo de actuaciones, “reafirma su compromiso en la lucha contra el tráfico de drogas y el menudeo”, especialmente en zonas de gran afluencia turística, con el objetivo de garantizar la seguridad ciudadana y prevenir la distribución de sustancias estupefacientes.