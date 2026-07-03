Vuelven las obras al centro de Ibiza para embellecer todo el entorno de Vara de Rey

La remodelación que experimentó hace diez años el centro neurálgico de la ciudad de Ibiza va a tener continuidad con una nueva intervención en la denominada cabecera norte del paseo de Vara de Rey, en su confluencia con el barrio de la Marina. El Ayuntamiento acaba de sacar a concurso las obras para remodelar las calles de este entorno, donde no se intervino en aquella ocasión y que rompen por completo la estética homogénea de s'Alamera y la Plaza del Parque.

Estos trabajos aún tienen que superar todo el proceso de licitación, con lo que no comenzarían hasta después de la temporada. La duración estimada es de seis meses y salen a concurso con un presupuesto máximo de 1,8 millones de euros.

Los tramos afectados son, en el extremo de Vara de Rey, la avenida de Bartomeu Ramon Tur y su continuidad por Comte de Rosselló, así como las dos calles laterales del Teatro Pereyra: de Abel Matutes y de Pere Sala. Por una parte, allí se acometerán actuaciones de embellecimiento, como la que, a finales de mayo, renovó la imagen de la cabecera sur del paseo, junto a la avenida de España.

Además, se aprovechará para plantar arbolado en las vías que ahora carecen de vegetación y se sustituirán todas las infraestructuras, con la separación de las redes de evacuación de aguas pluviales y residuales y la mejora de la eficiencia en la iluminación pública.

Los contrastes

El objetivo principal del proyecto es cohesionar la estética del centro de la ciudad, siguiendo el estilo que marcó la gran renovación de este espacio hace una década. En estos momentos, el transeúnte que vaya de la Plaza del Parque hacia la Marina se topa con la siguiente heterogeneidad urbana: frente al pavimento árido y de tonos ocres del espacio peatonal, irrumpen el asfalto y las aceras, que no cumplen con la anchura mínima normativa, con el mismo embaldosado gris que en el Eixample de la ciudad.

Las aceras de la calle Pere Sala, con el mismo embaldosado que el ensanche de la ciudad. / J.A.C.

Los contrastes son aún más acentuados y numerosos para el que acceda desde el muelle de Ribera. Las viejas baldosas grises de la avenida de Bartomeu Ramon Tur dan paso a un suelo enlucido e impecable, solo a lo ancho del paseo de Vara de Rey, para luego dar paso a otro tramo de aceras anodinas. No se quedan ahí los saltos de imagen, ya que el pavimento vuelve a realzarse al final de la calle del Comte de Rosselló, donde ahora se han trasladado, provisionalmente, las paradas del Mercat Vell. Por si fuera poco, aún queda otro choque de criterio en el Poble Nou de la Marina, es decir, en el entramado de hormigonado gris con el que se peatonalizaron las calles del Bisbe Torres, Bisbe Cardona y Bisbe Zara.

Las medidas

A grandes rasgos, en toda esta área se sustituirán las viejas baldosas y el asfalto por pavimentos rugosos, color piedra y terrizos, al estilo de s'Alamera. Los viales existentes, reservados a los vecinos de la Marina o de Dalt Vila, quedarán con tonos diferenciados, al igual que la zona de carga y descarga de la calle de Abel Matutes Torres.

Todo el arbolado actual de la calle del Comte de Rosselló permanecerá intacto, pero también se plantarán otros nuevos en la avenida de Bartomeu Ramon Tur. La iluminación de toda esta área será de bajo impacto visual, similar a la de s'Alamera y la Plaza, «que respete y ponga en valor el entorno patrimonial artístico», según consta en las bases del proyecto que ha salido a concurso.

Más contraste de suelos en la confluencia de las calles Comte de Rosselló con Bisbe Torres. / J.A.C.

La intervención se va a completar con la eliminación de todas las barreras arquitectónicas que permanecen en estas calles. Por último, las obras se van a acompañar del preceptivo plan arqueológico para hacer un control, seguimiento y documentación de cualquier vestigio histórico que pueda aparecer durante los trabajos. Es decir, como está sucediendo con la reforma del Mercat Vell y es habitual en Ibiza, el plazo de seis meses para las obras puede depender del patrimonio oculto en el subsuelo.

La financiación

La remodelación de toda la cabecera norte de Vara de Rey forma parte de un proyecto municipal denominado 'Ibiza Habita', un plan que incluye diversas actuaciones de mejora urbana con una inversión global de 15 millones de euros. De esta cantidad, el 60% de la financiación procede del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), mientras que el resto sale de las arcas municipales.

Este mismo plan también contempla otra próxima intervención en el entorno de Vara de Rey para renovar y embellecer la calle de Vicente Cuervo hasta su conexión con el Eixample de la ciudad.

El resto de inversiones de 'Ibiza Habita' se destinarán a crear tres tramos de carriles bici, que sumarán ocho kilómetros de longitud; a la regeneración del paseo de ses Figueretes; a ayudas para la digitalización de 30 pymes; a la mejora de los centros sociales de los barrios y a un parque en Cas Serres; así como a la rehabilitación de dos viviendas para alquiler social en Dalt Vila y de otras dos en sa Penya. Y a la construcción de 15 viviendas para jóvenes en la avenida de Isidor Macabich.