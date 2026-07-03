El tiempo
Verano anticipado en Ibiza y Formentera: récord de calor, noches tropicales y casi nada de lluvia en el mes de junio
El balance climatológico de Aemet confirma temperaturas muy por encima de lo habitual
Junio llegó a las Pitiusas con el termómetro decidido a instalarse en modo verano avanzado. Según el avance climatológico mensual difundido este viernes por la Delegación Territorial en Illes Balears de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el mes pasado fue extremadamente cálido en Ibiza y Formentera, dentro de un contexto balear marcado por temperaturas muy por encima de lo habitual y una sequía casi absoluta.
En el conjunto de Baleares, junio de 2026 cerró con una temperatura media de 24,5 grados, una anomalía de 2,3 grados por encima de lo normal, lo que lo sitúa como el cuarto junio más cálido desde 1961. Pero en las Pitiusas la sensación fue incluso más contundente: Ibiza registró una temperatura media de 24,7 grados, con una anomalía de +2,4, mientras que Formentera alcanzó los 24,9 grados, +2,2 por encima de lo habitual.
Sant Joan marcó el techo del calor
El calor tuvo sus picos más evidentes en el norte de Ibiza. La temperatura máxima del mes en la isla se registró en Sant Joan, donde el mercurio llegó a 37,6 grados el día 23. En Formentera, la máxima mensual fue más contenida, aunque igualmente veraniega: 32,4 grados el día 29.
El dato de Sant Joan no fue una anécdota aislada. La Aemet destaca que en junio se observó, en general, un aumento del número de días cálidos -aquellos con temperaturas máximas iguales o superiores a 30 grados- de casi el doble respecto a los valores normales. En Ibiza, Sant Joan acumuló 22 días cálidos y Sant Antoni, 19. Es decir, buena parte del mes se movió en registros plenamente estivales, incluso antes de que julio asomara oficialmente.
También se dispararon los llamados días muy cálidos, aquellos en los que la máxima alcanza o supera los 36 grados. En Ibiza, tanto Sant Joan como Sant Antoni registraron tres días muy cálidos durante junio. En el conjunto balear, la agencia subraya que este tipo de jornadas también se situó aproximadamente en el doble de lo normal.
Un mes de noches tropicales
Si los días apretaron, las noches tampoco ofrecieron demasiado alivio. Las mínimas más altas del mes en las Pitiusas se registraron el 30 de junio, con 23,5 grados en el aeropuerto de Ibiza y 24,3 grados en Formentera. Además, las noches tropicales -aquellas en las que el termómetro no baja de 20 grados- fueron mucho más frecuentes de lo habitual.
Formentera sumó 20 noches tropicales, cuando lo normal son 12. En Ibiza, tanto la estación de Vila como la del aeropuerto registraron 18 noches tropicales, frente a un valor normal de 7. Dicho de otro modo: dormir sin notar el calor fue, durante buena parte del mes, una misión complicada.
Aemet también destaca que la estación de Sant Joan igualó su récord mensual de temperatura mínima media más alta, con 17 grados, el mismo valor alcanzado el año pasado. La serie de esta estación arranca en 1993.
Las lluvias, protagonistas ausentes
La otra gran protagonista de junio fue la ausencia de lluvia. En Baleares, el mes fue muy seco: apenas cayeron de media 0,3 litros por metro cuadrado, cuando lo normal serían 16,5. Esto supone un 98% menos de precipitación y convierte a junio de 2026 en el tercer junio más seco desde 1961.
En Ibiza se recogieron 0,1 litros por metro cuadrado, cuando lo normal serían 12,3, lo que equivale a un 99% menos de lluvia. La precipitación máxima mensual fue de solo 0,2 litros por metro cuadrado, registrada tanto en Sant Joan como en el aeropuerto de Ibiza.
Formentera, por su parte, recibió algo más de lluvia, aunque muy por debajo de lo habitual: 1,4 litros por metro cuadrado, frente a un valor normal de 6,4. La diferencia supone un 78% menos de precipitación.
El balance deja claro que junio en las Pitiusas fue un mes de mucho calor, noches pesadas, casi nada de lluvia y la sensación de que el verano llegó antes de pedir permiso.
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