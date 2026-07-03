El verano en Ibiza es cine al aire libre y música al atardecer

Las Mimosas vuelve a convertir sus viernes de verano en una invitación a disfrutar Ibiza desde otro ritmo. En su terraza de Sant Antoni, el hotel boutique de Grupo Mambo alterna las noches de Cinema Paradiso, con películas al aire libre; y las Sunset Rooftop Sessions de David Moreno, fundador de Pure Ibiza Radio y una de las figuras más reconocidas de la música en la isla.

La propuesta se completa en Mimo’s, el restaurante del hotel, con tapas, cócteles y combinados pensados para compartir sin prisas al caer la tarde.

Con 17 habitaciones, spa, gimnasio, piscina y zona chill out. Las Mimosas refuerza su perfil como refugio boutique donde el descanso convive con propuestas culturales. La temporada suma además talleres de pintura y vino, exposiciones de arte, barbacoas semanales y encuentros especiales.