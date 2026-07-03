Tráfico en Ibiza: El caos de cada tarde para la puesta de sol en es Vedrà

"Mejor esto que nada". Irene González, una joven de 29 años de Ciudad Real que trabaja en la isla, relata las peripecias para aparcar su coche en la zona de Cala d’Hort. Aunque esta misión, la de encontrar aparcamiento, se ha convertido en una lucha bastante complicada, y más desde el cierre de la zona de estacionamiento ubicada a escasos metros de donde ha dejado su vehículo y con capacidad para unos 200 coches, la joven se muestra satisfecha por haber conseguido dejar el coche y se dispone a dirigirse hacia el mirador desde el que se contempla la emblemática puesta de sol con vistas a es Vedrà, donde se encontrará con un grupo de amigas.

La escena se repite cada tarde en los alrededores de la cala. Cientos de personas acuden para contemplar la puesta de sol y acaban dejando los coches donde pueden, a ambos lados de la carretera, en los huecos de arena junto a la carretera, en los escasos metros de arcén. El resultado es siempre el mismo coches en ambas direcciones por una vía estrecha y estrechada aún más, taxis intentando dejar a sus clientes lo más cerca posible de su objetivo, decenas de personas caminando por el centro de la carretera...

"Pánico" es la primera palabra que le viene a la mente al preguntar a González sobre el tema del aparcamiento. "Me da miedo la carretera", reconoce la joven, quien, a pesar de todo, matiza: "Aquí la gente no está tan loca al volante como en otras islas o, por lo menos, eso es lo que me dice mi experiencia". Reconoce que ha dejado su coche en una zona que ni siquiera es un aparcamiento: "Es más bien una zona de tierra", explica la joven, que procede a apagar el coche y enfila el camino para disfrutar, por primera vez, de las maravillosas vistas de es Vedrà.

Son cerca de las siete de la tarde y hay algunos que, tras disfrutar de un refrescante bañito en Cala d’Hort, en la que ondea una bandera naranja en la caseta de los socorristas, deciden que ya toca irse. Este es el caso de Abraham, nacido en Ciudad de México, y Natalia, nacida en Madrid, dos jóvenes que se conocieron en Chicago y que ahora disfrutan de unos días de relax por la isla.

Aunque su plan, evidentemente, es pasarlo en grande, lo que no sabían es que, para ello, debían estar preparados físicamente. Acaban de superar la empinada y exigente cuesta que va desde la playa hasta la parte de arriba de la carretera "para encontrar cobertura y llamar a algún taxi". "No hemos cogido coche, hemos venido en taxi y volveremos en taxi", reconocen los jóvenes, que se muestran exhaustos mientras no dejan de prestar atención para intentar encontrar un taxi "de manera desesperada".

Abraham: "No es demasiado 'cool' subir la cuesta de Cala d'Hort"

Por lo menos, Natalia y Abraham no han tenido que vivir la odisea de encontrar una zona de aparcamiento en Cala d’Hort en una tarde soleada de principios de julio. Además, Abraham reconoce, con simpatía, que la subida de la cuesta "no es demasiado cool".

A pesar del lío de coches que ya empieza a originarse, Abraham tiene claro que se atrevería "a manejar un coche por la zona". Y es que todo parece indicar que no le convence la idea de repetir la experiencia a pie.

César y Sara: "No teníamos ni idea de que el 'parking' estuviese cerrado"

A diferencia de Natalia y Abraham, César y Sara, un matrimonio que ha viajado junto a sus hijos por primera vez a Ibiza, acuden a la zona en coche y lo hacen únicamente para ir al mirador. "Hemos puesto en el GPS “mirador de Es Vedrà” y nos ha traído hasta aquí. Al ver que la zona de aparcamiento estaba cerrada, lo hemos dejado en el arcén. Pensábamos que estaría abierto", confiesa Sara, quien agrega: "Nos da igual dejarlo aquí, mientras haya hueco para aparcarlo. Al final, nos las hemos apañado".

Ni Sara ni César, que controlan de cerca a sus hijos, a quienes se ve con muchas ganas de iniciar la aventura hacia el mirador, temen al posible y tradicional atasco posterior: "Ya nos hemos comido algún atasco en la isla", exclama Sara, mientras César afirma: "Al final, atascos hay en todos lados".

Uno de los que más nota las consecuencias del caos circulatorio, y más con el cierre de la zona de aparcamiento, es Albert Marí, administrador del restaurante El Carmen de Cala d’Hort. Según explica, "al no estar disponible la zona de aparcamiento que cerró el pasado mes de mayo, se está generando un caos que da una muy mala imagen de Ibiza a los turistas, teniendo en cuenta que Cala d’Hort una de las zonas más visitadas de la isla. No hay orden en esta carretera".

Albert Marí: "No creo que los dos nuevos aparcamientos estén abiertos para este año"

Marí echa de menos "la zona de aparcamiento que cerró hace dos meses" y muestra su decepción al hablar sobre la ruptura de negociaciones entre el Ayuntamiento de Sant Josep y la propiedad del aparcamiento: "Esperábamos que llegasen a un acuerdo, al menos para este año, y ya, en invierno, que valorasen otras opciones, pero nos encontramos con la zona de aparcamiento cerrada".

El Consistorio indicó hace unos días que se abrirían en un plazo de entre 10 y 15 días dos nuevas zonas de aparcamiento en la zona. Sin embargo, a punto de cumplirse los plazoso, Marí reconoce que está todo aún muy parado: "La verdad es que dijeron hace 10 días que en unas dos semanas estarían operativos y yo no he visto ningún movimiento, ya que no se han desbrozado ni pinos ni sabinas. No me creo que vayan a estar abiertos este año".

Albert Marí: "La Policía junto a la Guardia Civil no están viniendo, a diferencia de otros años, a poner multas"

Además, comenta la falta de acción policial en la zona: "La Policía no está viniendo este verano para poner multas, a diferencia de otros años, cuando venía con la Guardia Civil, que es la que tiene el control de esta carretera. En ocasiones multaban todos los vehículos mal aparcados, desde la parte de arriba —en referencia al inicio del torrente— hasta la parte de abajo, pero parece que este verano están teniendo empatía con este tema".

Razón no le falta. El caos circulatorio en Cala d'Hort es una imagen habitual: vehículos aparcados a ambos lados de la carretera, circulación complicada e infracciones constantes ante la falta de aparcamiento. Todo ello obliga, además, a bañistas y clientes de los restaurantes a caminar por una pronunciada cuesta invadida por coches, una situación que pone de manifiesto la necesidad de encontrar una solución definitiva.