Chinois Ibiza
Siete noches, siete formas de vivir Ibiza este mes de julio
La agenda de Chinois Ibiza reúne propuestas como La Troya, Defected y The Masquerade
Chinois Ibiza afronta julio con una programación pensada para quienes quieren vivir la noche desde el centro de la pista. El club, situado en el Ibiza Gran Hotel, en Marina Botafoc, abrirá todos los días del mes con residencias que recorren el house, el afro house, el techno, el UKG, el deep house y el underground más actual.
La Troya marcará los lunes con su espíritu libre e irreverente; Appetite tomará los martes; Mahmut Orhan liderará los miércoles; Defected llenará los jueves de cultura house; Major League DJz estrenará los viernes Echoes of Tomorrow; Claptone regresará los sábados con The Masquerade, y Bedouin cerrará la semana con SAGA.
En julio pasarán por su cabina nombres como Faithless, 2manydjs, Carl Craig, Groove Armada, Melanie C, Nicole Moudaber, Damian Lazarus, Skream y Zhu.
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