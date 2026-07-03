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Reparación del parque infantil Pep Negre de Sant Rafel

Reparación del parque infantil Pep Negre de Sant Rafel | ASA

Reparación del parque infantil Pep Negre de Sant Rafel | ASA

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Redacción Ibiza

El Ayuntamiento de Sant Antoni ha finalizado los trabajos de reparación y mejora del parque infantil Pep Negre de Sant Rafel, dañado por los últimos temporales. Las actuaciones han incluido el arreglo del vallado perimetral de madera y el repintado de las lamas y elementos de juego.

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Reparación del parque infantil Pep Negre de Sant Rafel

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