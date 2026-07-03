La limpieza en la ciudad de Ibiza, un "fracaso absoluto", denuncia el PSOE: "Los vecinos cuelgan vídeos y fotos de de ratas por las aceras"

El PSOE de Ibiza ha cargado este viernes contra la gestión del equipo de gobierno municipal en materia de limpieza y ha acusado al alcalde, Rafael Triguero, y al concejal de Medio Ambiente, Jordi Grivé, de haber incumplido las promesas realizadas durante la campaña electoral. Los socialistas consideran que, tres años después de la llegada del PP al Ayuntamiento, los resultados "han sido inexistentes" y califican la gestión del servicio como "un fracaso absoluto".

En un comunicado, la formación recuerda que la limpieza fue uno de los principales pilares del programa electoral de Triguero, quien incluso prometió eliminar la tasa de recogida de residuos. Sin embargo, sostienen que esa promesa fue descartada poco después de acceder a la Alcaldía y que la situación de la ciudad no ha mejorado desde entonces.

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El concejal socialista Jordi Salewski asegura que el gobierno municipal ha demostrado "una falta de resultados alarmante", pese a las sucesivas ampliaciones económicas del contrato de limpieza. "Grivé dijo que todos los barrios estarían igual de limpios y, efectivamente, lo ha conseguido: todos están igual de sucios", afirma Salewski.

Los socialistas insisten en que siempre han tendido la mano al gobierno del PP en materia de limpieza. "Hemos votado a favor de todas las ampliaciones de contrato que se han ido presentando para intentar solucionar todos los problemas de unos pliegos que estaban mal planteados. Pero todo lo que hemos encontrado ha sido soberbia", explican. Según reconoce la formación, la última ampliación "desesperada" supuso incrementar un 39% el presupuesto anual del contrato, que pasó de 5,6 a 7,8 millones de euros. Un presupuesto que, a su juicio, "no ha servido de nada".

"Malos olores, papeleras a reventar y ratas por las aceras"

Desde la oposición se dirigen directamente a la ciudadanía, que pide más limipeza "tanto a pie de calle como en las redes sociales". "Todos los barrios de la ciudad piden que se limpien sus calles. Se quejan de los malos olores, la suciedad en las aceras, las papeleras y contenedores continuamente llenos a reventar y cuelgan sus vídeos y fotos de suciedad o de ratas circulando libremente por las aceras", admite el PSOE de Ibiza.

Por otro lado, también critican la planificación del nuevo contrato de limpieza, cuya concesión finaliza el próximo mes de noviembre. La formación considera que el gobierno municipal ha iniciado con retraso la preparación de la nueva licitación, ya que el contrato de asistencia técnica, económica y jurídica para redactar los nuevos pliegos comenzó a tramitarse el pasado mes de enero.

Para los socialistas, esta circunstancia evidencia "la falta absoluta de previsión, planificación y proyecto de ciudad" del equipo de gobierno, al entender que ha dispuesto de tres años para preparar la nueva contratación del servicio.