Polémica en Ibiza por los contratos de Sant Josep con la plataforma EdaTV: "Es un hecho de extrema gravedad", denuncia el PSOE

El Grupo Municipal Socialista de Sant Josep exige al alcalde, Vicent Roig, la paralización inmediata de la contratación de la plataforma EdaTV por parte del equipo de gobierno municipal, después de que él mismo haya confirmado, a preguntas del Grupo Socialista, tres contratos, uno por año desde 2024, por un total de 11.231 euros para supuestas campañas de promoción turística del municipio.

El Grupo Socialista considera que se trata de "una práctica absolutamente vergonzosa e inaceptable" que, según sostiene: "Utiliza el dinero de nuestros vecinos y vecinas para alimentar un pseudomedio conocido por la difusión de odio, noticias falsas y prácticas de acoso". La formación señala en su comunicado que su responsable, Javier Negre, "ha sido condenado en varias ocasiones por difusión de informaciones falsas e intromisiones ilegítimas en los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen", y añade que cuenta "como reportero estrella" con Vito Quiles, "que ahora mismo está en busca y captura por la Policía".

El PSOE de Sant Josep lamenta "profundamente" que Vicent Roig "se haya sumado a las prácticas iniciadas por otras instituciones" de Ibiza gobernadas por el Partido Popular, como el Consell de Ibiza de Vicent Marí y el Ayuntamiento de Sant Antoni de Marcos Serra, que, según afirma el partido, también contratan la plataforma EdaTV desde hace años.

El Grupo Socialista sostiene: "No podemos permitir que Sant Josep continúe el mismo camino de despropósitos". Y asegura que las aportaciones a esta plataforma suman cerca de 60.000 euros: más de 30.000 euros del Consell de Ibiza, unos 16.000 euros de Sant Antoni y los más de 11.000 euros del Ayuntamiento josepí conocidos ahora.

La formación considera que es "un hecho de extrema gravedad" que las instituciones, "en vez de apostar por la profesionalidad y la concurrencia pública", estén destinando presupuesto municipal a financiar "un altavoz de agitación radical" con expedientes que, según el comunicado, ya han recibido objeciones por parte de Intervención en otras administraciones vecinas a causa del fraccionamiento de contratos, como fue el caso de Sant Antoni.

El Grupo Socialista de Sant Josep exige al equipo de gobierno de Vicent Roig que detenga este "vergonzoso financiamiento con sueldos públicos" a esta plataforma y que garantice que toda campaña de comunicación del municipio se gestione con transparencia y se adjudique con los criterios de profesionalidad, audiencias y concurrencia que marcan las leyes de contratación y de publicidad institucional.